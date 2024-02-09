Профилактическая работа

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Февраль
К ТРЦ «Гудвин» в Тюмени ночью приехали десятки полицейских машин. Что случилось?
Скопление полицейских патрулей заметили накануне ночью, в районе полуночи, на парковке торгово-развлекательного центра «Гудвин» жители Тюмени.
9 февраля, 04:45
Август 2023
По всей дороге Тюмень — Ханты-Мансийск запретят выезд на встречку
Одними из основных причин аварий на трассе являются выезды на встречную полосу и превышение скорости.
23 августа 2023, 10:49

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