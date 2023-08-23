По всей дороге Тюмень — Ханты-Мансийск запретят выезд на встречку

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В районе Тобольска на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск будут установлены участки с двойной сплошной линией. Это решение было принято участниками внеочередного заседания комиссии по безопасности дорожного движения. В совещании принимали участие представители ГИБДД, местных властей, прокуратуры и дорожных организаций.
Обсуждался вопрос о повышении безопасности на федеральных автодорогах, включая трассу Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. В данный момент плотность движения автомобилей в Тобольском районе очень высока, особенно из-за возвращения жителей северных округов с отпусков.
Одними из основных причин аварий на трассе являются выезды на встречную полосу и превышение скорости. В связи с этим было решено усилить контроль и профилактическую работу на дорогах. Автоинспекторы уже используют беспилотники и камеры для выявления нарушений.
— Я сам лично считаю участок от северного кольца до поворота на аэропорт самым опасным и считаю, что там необходимо сделать двойную сплошную, чтобы полностью исключить обгоны. Я благодарен участникам заседания, что меня в этом предложении все единогласно поддержали, — сообщил в своем телеграм-канале глава Тобольска Максим Афанасьев.
Это изменение будет введено в ближайшее время в тестовом режиме, а до 2028 года весь участок также будет переведен в четырехполосную дорогу.
Накануне на этом участке в ДТП разбилась многодетная семья, в которой выжили только 2 мальчика.