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По всей дороге Тюмень — Ханты-Мансийск запретят выезд на встречку

По всей дороге Тюмень — Ханты-Мансийск запретят выезд на встречку

23 августа 2023, 10:49
Фото: 1MI
Одними из основных причин аварий на трассе являются выезды на встречную полосу и превышение скорости.
Сюжет
Тюмень
Фото: ГИБДД Тюменской области

В районе Тобольска на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск будут установлены участки с двойной сплошной линией. Это решение было принято участниками внеочередного заседания комиссии по безопасности дорожного движения. В совещании принимали участие представители ГИБДД, местных властей, прокуратуры и дорожных организаций.

Обсуждался вопрос о повышении безопасности на федеральных автодорогах, включая трассу Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. В данный момент плотность движения автомобилей в Тобольском районе очень высока, особенно из-за возвращения жителей северных округов с отпусков.

Одними из основных причин аварий на трассе являются выезды на встречную полосу и превышение скорости. В связи с этим было решено усилить контроль и профилактическую работу на дорогах. Автоинспекторы уже используют беспилотники и камеры для выявления нарушений.

— Я сам лично считаю участок от северного кольца до поворота на аэропорт самым опасным и считаю, что там необходимо сделать двойную сплошную, чтобы полностью исключить обгоны. Я благодарен участникам заседания, что меня в этом предложении все единогласно поддержали, — сообщил в своем телеграм-канале глава Тобольска Максим Афанасьев.

Это изменение будет введено в ближайшее время в тестовом режиме, а до 2028 года весь участок также будет переведен в четырехполосную дорогу.

Накануне на этом участке в ДТП разбилась многодетная семья, в которой выжили только 2 мальчика.

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