Профилактическая акция

К ТРЦ «Гудвин» в Тюмени ночью приехали десятки полицейских машин. Что случилось?

Скопление полицейских патрулей заметили накануне ночью, в районе полуночи, на парковке торгово-развлекательного центра «Гудвин» жители Тюмени.