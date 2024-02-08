«У нее трое детей без отца»: подробности жуткого убийства в Тобольске

Жители Тобольска сообщают, что в ходе нападения неизвестный пока еще мужчина нанёс пострадавшей один удар острым предметом в сердце, который стал для Светланы Яцковской смертельным. После случившегося мужчина скрылся в микрорайонах, его нашли мертвым в одной из квартир. Допускается, что он мог сам свести счеты с жизнью.