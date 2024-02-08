«У нее трое детей без отца»: подробности жуткого убийства в Тобольске

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Жители Тобольска сообщают, что в ходе нападения неизвестный пока еще мужчина нанёс пострадавшей один удар острым предметом в сердце, который стал для Светланы Яцковской смертельным. После случившегося мужчина скрылся в микрорайонах, его нашли мертвым в одной из квартир. Допускается, что он мог сам свести счеты с жизнью.
«Убили Светлану Яцковскую, мою коллегу. Это невосполнимая утрата. Царствие ей небесное!», — сообщает тоболячка Оксана Мирончук.
Погибшая — человек в Тобольске известный. Знакомые погибшей рассказывают о том, что женщина своими силами организовала фирму по предоставлению юридических услуг — «Реалист». Она пользовалась популярностью в городе и офис компании находился и именно в БЦ «Югра».
«Она шла своим самостоятельным трудовым путем. Очень упорным. Зарабатывала профессиональное уважение исключительно методом личных проб и ошибок. У нее трое детей, год назад они потеряли отца. Мама у нее — пенсионер. Остаётся только верить, что у родных и близких найдутся силы сконсолидировать все свои силы и крепко выстоять в этой ситуации», — говорит знакомая с ситуацией тоболячка Ольга Максимова.
Социальные сети Светланы пестрят жизнеутверждающими фразами и картинками, еще 2 февраля она написала на своей странице «Вконтакте»: «Жизнь стоит, чтобы ее прожить, хотя бы для того, чтобы увидеть своими глазами, как вас настигнет бумеранг…».
Также известно, что Светлана была участницей конкурса «Ты уникальна», который в декабре проходил в Тобольске.
О личности нападавшего пока известно мало. В СУ СКР по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего — возбуждено уголовное дело. Мы также направили официальный запрос в СУ СКР по Тюменской области, чтобы узнать о подробностях произошедшего.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области ожидает суда жительница Нижнетавдинского района, которая несколько раз ударила ножом сожителя и, оставив его дома, ушла в гости.