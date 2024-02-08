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Posted Сегодня, 16:49

Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Тоболяки рассказали подробности жестокого убийства в бизнес-центре Тобольска

«У нее трое детей без отца»: подробности жуткого убийства в Тобольске

8 февраля 2024, 16:49
Фото: 1MI
Тоболяки рассказали подробности жестокого убийства в бизнес-центре Тобольска

Тоболяки рассказали подробности жестокого убийства в бизнес-центре Тобольска

Вечером 8 февраля в бизнес-центре Тобольска «Югра» произошло жестокое убийство. По нашей информации погибшая — Светлана Яцковская. Ее рассказали, что она была успешным юристом и у нее остались трое детей, которые год назад потеряли отца.

Жители Тобольска сообщают, что в ходе нападения неизвестный пока еще мужчина нанёс пострадавшей один удар острым предметом в сердце, который стал для Светланы Яцковской смертельным. После случившегося мужчина скрылся в микрорайонах, его нашли мертвым в одной из квартир. Допускается, что он мог сам свести счеты с жизнью.

«Убили Светлану Яцковскую, мою коллегу. Это невосполнимая утрата. Царствие ей небесное!», — сообщает тоболячка Оксана Мирончук.

Погибшая — человек в Тобольске известный. Знакомые погибшей рассказывают о том, что женщина своими силами организовала фирму по предоставлению юридических услуг — «Реалист». Она пользовалась популярностью в городе и офис компании находился и именно в БЦ «Югра».

«Она шла своим самостоятельным трудовым путем. Очень упорным. Зарабатывала профессиональное уважение исключительно методом личных проб и ошибок. У нее трое детей, год назад они потеряли отца. Мама у нее — пенсионер. Остаётся только верить, что у родных и близких найдутся силы сконсолидировать все свои силы и крепко выстоять в этой ситуации», — говорит знакомая с ситуацией тоболячка Ольга Максимова.

Социальные сети Светланы пестрят жизнеутверждающими фразами и картинками, еще 2 февраля она написала на своей странице «Вконтакте»: «Жизнь стоит, чтобы ее прожить, хотя бы для того, чтобы увидеть своими глазами, как вас настигнет бумеранг…».

Последняя запись в ВК Светланы ЯцковскойПоследняя запись в ВК Светланы Яцковской
Последняя запись в ВК Светланы Яцковской
Фото: соцсети Светланы Яцковской

Также известно, что Светлана была участницей конкурса «Ты уникальна», который в декабре проходил в Тобольске.

Фото: соцсети Светланы Яцковской

О личности нападавшего пока известно мало. В СУ СКР по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего — возбуждено уголовное дело. Мы также направили официальный запрос в СУ СКР по Тюменской области, чтобы узнать о подробностях произошедшего.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области ожидает суда жительница Нижнетавдинского района, которая несколько раз ударила ножом сожителя и, оставив его дома, ушла в гости.

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