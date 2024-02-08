Кровавая драма в Тобольске: мужчина ворвался в ТЦ «Югра» и зарезал сотрудницу офиса

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Неизвестный мужчина нанёс пострадавшей один удар острым предметом в сердце. После чего злоумышленник покинул место преступления. По некоторым данным позже его обнаружили мертвым в 7А микрорайоне, предположительно, в своей квартире.
Сообщается, что погибшая женщина работала юристом. У нее осталось трое детей. Кем именно приходился убийца потерпевшей — выясняется. Возможно, они были знакомы, а мотивом стала ревность.
Кровавая драма шокировала посетителей торгового центра. «Наш город» направил запрос в региональное управление СК России, ответ ожидается.
Ранее в Тюмени огласили приговор 38-летнему Руслану Гасанову. Мужчину признали виновным в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ — 1 эпизод) бывшей жене. Обвиняемый убил родителей экс-супруги. Потерпевшая спаслась чудом.