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Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Мужчина ворвался в ТЦ «Югра» в Тобольске и зарезал сотрудницу офиса

Кровавая драма в Тобольске: мужчина ворвался в ТЦ «Югра» и зарезал сотрудницу офиса

8 февраля 2024, 16:00

Мужчина ворвался в ТЦ «Югра» в Тобольске и зарезал сотрудницу офиса

В Тобольске произошло убийство в ТЦ «Югра». Трагедия произошла в одном из офисов сегодня, 8 февраля в 17:00. Об этом сообщают сразу несколько источников.

Неизвестный мужчина нанёс пострадавшей один удар острым предметом в сердце. После чего злоумышленник покинул место преступления. По некоторым данным позже его обнаружили мертвым в 7А микрорайоне, предположительно, в своей квартире.

Сообщается, что погибшая женщина работала юристом. У нее осталось трое детей. Кем именно приходился убийца потерпевшей — выясняется. Возможно, они были знакомы, а мотивом стала ревность.

Кровавая драма шокировала посетителей торгового центра. «Наш город» направил запрос в региональное управление СК России, ответ ожидается.

Ранее в Тюмени огласили приговор 38-летнему Руслану Гасанову. Мужчину признали виновным в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ — 1 эпизод) бывшей жене. Обвиняемый убил родителей экс-супруги. Потерпевшая спаслась чудом.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тобольск#Убийство#Угроза убийством#Юрист#Мужчина#Алина Петрова
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