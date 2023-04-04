«Она меня вынудила это сделать»: Руслана Гасанова приговорили к 1,6 годам «строгача»

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Сегодня Гасанова осудили лишь по части 2 статьи 119 — угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. На суде присутствовала бывшая жена Гасанова, которой заседание далось непросто. Экс-супруг многократно оскорблял ее и вновь угрожал расправой.
«Ты мр**ь, это ты должна быть за решеткой. Ты ответишь за свои поступки», — кричал мужчина в зале суда.
Журналистам он заявил, что женщина «вынудила» его пойти на преступление. Он сказал, что не особо глубоко сожалеет о содеянном, хотя является человеком совестливым.
«Она до такой степени высаживала мне нервы и говорила много плохих вещей. Я был в состоянии сильного волнения, да, я угрожал ей убийством. Я очень сильно переживал, поэтому взял с собой 2 ножа. Она говорила, что меня закажет, ее сожитель говорит, что ударит меня железной палкой и убьет», — говорил Гасанов.
Гасанов пояснил, что в день происшествия не планировал никого убивать. Мужчина хотел обозначить бывшей супруге свою позицию, касательно того, что он планирует забрать у нее детей.
«Я на следующий день планировал всех забрать, я готов был сделать это, не смотря на все, что встанет на пути. Я не хотел всего этого, просто хотел воспитывать детей и жить нормально. Она знает, что у меня это хорошо получается. Когда мы с ней были вместе даже те дети, которые не мои, стали учиться лучше в школе. Постоянно книги в руках были, они были накормленные, одетые. Мне было их жалко, когда я видел, как она на их глазах с матерью дралась за деньги», — сказал мужчина.
Ранее в департаменте здравоохранения сообщали, что бывшую супругу Гасанова выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.
Пока женщин лечили врачи, шестеро ее несовершеннолетних детей были помещены в специальные учреждения — центр «Семья» и «Дом малютки». Почти сразу после выписки мать воссоединилась с детьми, четверо из которых появились в браке с Гасановым.
«Очень тяжело здесь сегодня быть. Хочу, чтобы это скорее закончилось», — коротко сказала она.
4 раза за время заседания Гасанов обращался бывшей супруге и говорил о том, что она должна быть на его месте.
«Были противоправные действия в отношении моих детей, я обращался в опеку, в органы ПДН, в прокуратуру, в следственный комитет… Мне что самосуд делать надо было? Моя бывшая супруга длительное время рассказывала мне, как с сожителем издевается над детьми. Она употребляла наркотики! Она кормила детей до 4 лет манной кашей с сахаром. У детей до основания сгнили зубы», — сказал Гасанов.
По заявлениям осужденного, именно бывшая супруга довела детей до инвалидности 1 степени. Это и стало мотивам для разборок, который закончились уголовными делами, возбужденными в отношении Гасанова.
После оглашения приговора, мужчина сразу заявил, что будет его обжаловать.
«Вы бы на моем месте… Любой бы человек в такой ситуации поступил еще хуже, чем я. Довести можно любого человека до такого. Меня судят еще за двойное убийство и, если и там приговорят, это будет противозаконно! Я не знаю свое состояние, если меня так осудят! Я даже не представляю, что сделаю, если мне дадут 10-15 лет», — сказал Гасанов корреспонденту «Нашего города».
Его адвокат Ирина Калашникова от комментариев воздержалась. Но она сообщила, что будет защищать мужчину и во втором уголовном деле — за двойное убийство.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Гасанов просил оставить его под подпиской о невыезде, однако следователь ходатайствовал о том, чтобы обвиняемого поместили в СИЗО.