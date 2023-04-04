«Она меня вынудила это сделать»: Руслана Гасанова приговорили к 1,6 годам «строгача»

Тюменский суд приговорил Руслана Гасанова к 1 года 6 месяцам колонии строгого режима

Сегодня в Калининском районном суде прошло финальное заседание по делу Руслана Гасанова, который с ножом напал на бывшую жену, ее мать и их сожителя. Ему назначили срок за два эпизода угрозы убийством. Второе его дело, о двойном убийстве, еще на этапе следствия.

Сюжет Суд