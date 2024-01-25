Жительница Тюменской области зарезала сожителя и ушла в гости

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2023 года, женщина и мужчина вместе распивали спиртные напитки в частном доме по улице Свердлова в селе Велижаны. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора и обвиняемая, схватив со стола нож, нанесла им три удара по сожителю. После чего она ушла к знакомым, у которых прожила несколько дней.