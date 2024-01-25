Жительница Тюменской области зарезала сожителя и ушла в гости

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2023 года, женщина и мужчина вместе распивали спиртные напитки в частном доме по улице Свердлова в селе Велижаны. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора и обвиняемая, схватив со стола нож, нанесла им три удара по сожителю. После чего она ушла к знакомым, у которых прожила несколько дней.
Тело погибшего 42-летнего мужчины 11 ноября обнаружила соседка.
Следствие по уголовному делу в отношении сельчанки завершено. Все материалы по нему вместе с обвинительным заключением переданы в суд.