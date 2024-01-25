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Published Сегодня, 12:24

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Updated Сегодня, 12:27

Жительница Тюменской области зарезала сожителя и ушла в гости

Жительница Тюменской области зарезала сожителя и ушла в гости

25 января 2024, 12:24
Фото: 1MI
В Тюменской области ожидает суда жительница Нижнетавдинского района, которая несколько раз ударила ножом сожителя и, оставив его дома, ушла в гости. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2023 года, женщина и мужчина вместе распивали спиртные напитки в частном доме по улице Свердлова в селе Велижаны. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора и обвиняемая, схватив со стола нож, нанесла им три удара по сожителю. После чего она ушла к знакомым, у которых прожила несколько дней.

Тело погибшего 42-летнего мужчины 11 ноября обнаружила соседка.

Следствие по уголовному делу в отношении сельчанки завершено. Все материалы по нему вместе с обвинительным заключением переданы в суд.

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#Происшествия#Ирина Швецова#Убийство#Убийства
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