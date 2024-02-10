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В Тюмени двое приятелей пытались монтировкой вскрыть банкомат

В Тюмени двое горе-воришек пытались монтировкой вскрыть банкомат. Их задержали

10 февраля 2024, 07:49
Фото: 1MI

В Тюмени двое приятелей пытались монтировкой вскрыть банкомат

В Тюмени двое приятелей пытались украсть денежные средства из банкомата по улице Монтажников.

Молодые люди при помощи монтировки надеялись взломать устройство, в котором находилось порядка 3 миллионов рублей. Однако после нескольких неудачных попыток данную затею они оставили и скрылись.

Между тем, от представителей кредитно-финансовой организации поступило заявление в полицию о попытке кражи денег. Полицейские оперативно установили личности горе-воришек, изучив записи с камер видеонаблюдения.

Злоумышленниками оказались житель села Шорохово 1992 года рождения и житель областного центра 1994 года рождения. На преступление мужчины решились, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По словам тюменцев, деньги они хотели потратить на покупку алкоголя.

В ходе расследования оперативники установили причастность приятелей к краже пускового зарядного устройства и набора инструментов общей стоимостью 26 тысяч рублей из автосервиса, где они работали. Украденное на работе имущество они продали.

Теперь тюменцам грозит наказание по статьям Уголовного кодекса России «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Санкции предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мужчина украл из игрового автомата около 40 мягких игрушек и раздал их прохожим. По данному факту возбуждено уголовное дело. Щедрому тюменцу грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Кража#Банкоматы
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