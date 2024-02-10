В Тюмени двое горе-воришек пытались монтировкой вскрыть банкомат. Их задержали

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Молодые люди при помощи монтировки надеялись взломать устройство, в котором находилось порядка 3 миллионов рублей. Однако после нескольких неудачных попыток данную затею они оставили и скрылись.
Между тем, от представителей кредитно-финансовой организации поступило заявление в полицию о попытке кражи денег. Полицейские оперативно установили личности горе-воришек, изучив записи с камер видеонаблюдения.
Злоумышленниками оказались житель села Шорохово 1992 года рождения и житель областного центра 1994 года рождения. На преступление мужчины решились, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По словам тюменцев, деньги они хотели потратить на покупку алкоголя.
В ходе расследования оперативники установили причастность приятелей к краже пускового зарядного устройства и набора инструментов общей стоимостью 26 тысяч рублей из автосервиса, где они работали. Украденное на работе имущество они продали.
Теперь тюменцам грозит наказание по статьям Уголовного кодекса России «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Санкции предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мужчина украл из игрового автомата около 40 мягких игрушек и раздал их прохожим. По данному факту возбуждено уголовное дело. Щедрому тюменцу грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.