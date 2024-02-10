В Тюмени двое горе-воришек пытались монтировкой вскрыть банкомат. Их задержали

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мужчина украл из игрового автомата около 40 мягких игрушек и раздал их прохожим. По данному факту возбуждено уголовное дело. Щедрому тюменцу грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.