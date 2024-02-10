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В тюменском департаменте труда озвучили список самых востребованных специалистов

В Тюмени озвучили список востребованных работников. Им готовы платить более 100 тысяч

10 февраля 2024, 06:15
Фото: 1MI

В тюменском департаменте труда озвучили список самых востребованных специалистов

В Тюменской области озвучили перечень самых востребованных профессий, представителям которых готовы платить ежемесячно более 100 тысяч рублей.

В него вошли стрелки, разведчики, электросварщики, производитель работ, бурильщики, машинисты, врач-отоларинголог, водители, токари, начальник строительства.

Стрелкам и разведчикам в Тюменской области обещают заработную плату в размере 204-226 тысяч рублей. В опубликованных военным комиссариатом вакансиях указано, что в должностные обязанности входит военная служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. Служба в различных регионах Российской Федерации. Предоставляется служебное жилье и социальный пакет.

Бурильщику обещают заработок в размере 180-220 тысяч рублей. От сотрудника требуется наличие действующего удостоверения, образование не ниже среднего профессионального (техникум), наличие квалификационного удостоверения, стаж работы от 2-х лет.

От 150 тысяч до 210 тысяч рублей готовы платить ежемесячно водителю грузового автомобиля, готовому к работе вахтой. В обязанности сотрудника будет входить отсыпка дорог на месторождениях. Требуется опыт работы от 3-х лет, наличие водительского удостоверения, карты тахографа.

Электросварщикам и машинистам обещают заработки от 130 до 200 тысяч рублей, геодезисту с опытом работы от 3-х лет — от 110 до 220 тысяч рублей, врачу-отоларингологу, токарю — от 80 до 200 тысяч рублей, начальнику строительства — от 130 тысяч до 156 тысяч рублей.

В Тюменской области назвали самых востребованных специалистов
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В целом, на данный момент в Тюменской области свободными остаются порядка 19 тысяч вакансий. Большая часть из них, 2,8 тысячи предложений, открыты в строительной отрасли. Более 8,8 тысяч вакансий представлены в таких сферах, как обрабатывающие производства, образование, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировка и хранение, государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение.

Раннее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в январе число открытых вакансий увеличилось более чем на 20% по сравнению с январем 2023 года. Всего в первом месяце 2024 года было работодателями было размещено более 15,5 тысяч вакансий.

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