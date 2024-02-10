В Тюмени озвучили список востребованных работников. Им готовы платить более 100 тысяч

Электросварщикам и машинистам обещают заработки от 130 до 200 тысяч рублей, геодезисту с опытом работы от 3-х лет — от 110 до 220 тысяч рублей, врачу-отоларингологу, токарю — от 80 до 200 тысяч рублей, начальнику строительства — от 130 тысяч до 156 тысяч рублей.