На бойца СВО из Тюмени упало дерево и сломало позвоночник

Травму Алексей получил еще в октябре 2023 года — вместе с сослуживцами он валил лес, когда на него упало дерево. Сначала он проходил лечение в местном госпитале — должны были отправить в Россию и сделать операцию, но так и не сделали этого. В январе этого года мужчина приехал в отпуск в Тюмень.