На бойца СВО из Тюмени упало дерево и сломало позвоночник

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:29
Травму Алексей получил еще в октябре 2023 года — вместе с сослуживцами он валил лес, когда на него упало дерево. Сначала он проходил лечение в местном госпитале — должны были отправить в Россию и сделать операцию, но так и не сделали этого. В январе этого года мужчина приехал в отпуск в Тюмень.
Так как спина не давала покоя, он сделал МРТ. В выданном заключении было указано: «Картина компрессионного перелома тела позвоночника. Изменение поясничного отдела позвоночника на фоне остаточных появлений дизонтогена».
Супруга Алексея рассказывает, что 26 января Алексей отправился в военную часть в Екатеринбург — хотел попасть в военный госпиталь (спина до сих пор сильно болит). Но до сих пор не может получить направление.
«Я сейчас бегаю везде и ничего не могу доказать. У нас все документы на руках. Обращалась в военную прокуратуру, писала Путину два раза, губернатору, в „Фонд защитников Отечества“. Какой у мужа может быть настрой?! Его хотят забрать. А если увезут туда, то там ему не помогут», — рассказала супруга бойца 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованного жителя Тюмени отправили на 7 лет в колонию за нарушение закона. Тюменца осудили по нескольким статьям — угон автомобиля, неявка на службу, самовольное оставление военной.