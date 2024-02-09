Власти рассказали, будет ли продлен дистант в школах Тюмени

Напомним, что дистант в тюменских школах был введен 5 февраля по причине высокой заболеваемости ОРВИ. За неделю во всех школах Тюмени, Тобольска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Упоровского, Юргинского, Омутинского районах были проведены генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств.