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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Власти рассказали, будет ли продлен дистант в школах Тюмени

Власти рассказали, будет ли продлен дистант в школах Тюмени

9 февраля 2024, 13:52
Фото: 1MI
Продление дистанта в тюменских школах обсудили в департаменте образования. Как выяснилось, родители детей все чаще интересуются этим вопросом.
Сюжет
Дети

Согласно распространенным сообщениям, занятия в очном формате начнутся уже с 12 февраля.

Напомним, что дистант в тюменских школах был введен 5 февраля по причине высокой заболеваемости ОРВИ. За неделю во всех школах Тюмени, Тобольска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Упоровского, Юргинского, Омутинского районах были проведены генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств.

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#Общество#Тюмень#Дети#Школы#Новости тюмени#Тобольск#Заводоуковск#ОРВИ#Занятия#Алина Петрова
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