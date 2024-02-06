Мобилизованный тюменец угнал Mercedes и попал в ДТП. Его отправили на 7 лет в колонию

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
По информации, опубликованной на сайте суда, 27 мая 2023 года военный угнал с территории АО «Автотеплотехник» автомобиль Mercedes. По словам мужчины, он просто хотел покататься. Правда, далеко не уехал — врезался в грузовик, после чего его задержали сотрудники ДПС.
Тогда же стало известно, что тюменец еще две недели назад должен был отправиться на военную службу — до 13 мая он находился в отпуске. Как пояснил военный, он просто решил отдохнуть еще, поэтому не поехал в часть в положенный срок.
На период следствия военного прикомандировали к части. 26 июня его отпустили домой на выходные. Обратно в часть он возвращаться не захотел — сначала жил у своей подруги, а затем у тети.
В итоге тюменца осудили стразу по трем статьям — за самовольное оставление части, за неявку в срок без уважительной причины на службу продолжительностью выше одного месяца, за неправомерное владение автомобилем. В общей сложности военному суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также по решению суда его обязали выплатить «Автотеплотехнику» 456 753 тысяч рублей ущерба, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце декабря 2022 года из воинской части Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова сбежал мобилизованный житель Пермского края. Мужчину приговорили к 5,5 годам лишения свободы.