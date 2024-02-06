nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Мобилизованный тюменец угнал Mercedes и попал в аварию

Мобилизованный тюменец угнал Mercedes и попал в ДТП. Его отправили на 7 лет в колонию

6 февраля 2024, 06:20
Фото: 1MI

Мобилизованный тюменец угнал Mercedes и попал в аварию

Мобилизованного жителя Тюмени отправили на 7 лет за решетку за нарушение закона. Тюменца осудили сразу по нескольким статьям — самовольное оставление военной части и неявку на военную службу, угон автомобиля.
Сюжет
ДТП

По информации, опубликованной на сайте суда, 27 мая 2023 года военный угнал с территории АО «Автотеплотехник» автомобиль Mercedes. По словам мужчины, он просто хотел покататься. Правда, далеко не уехал — врезался в грузовик, после чего его задержали сотрудники ДПС.

Тогда же стало известно, что тюменец еще две недели назад должен был отправиться на военную службу — до 13 мая он находился в отпуске. Как пояснил военный, он просто решил отдохнуть еще, поэтому не поехал в часть в положенный срок.

На период следствия военного прикомандировали к части. 26 июня его отпустили домой на выходные. Обратно в часть он возвращаться не захотел — сначала жил у своей подруги, а затем у тети.

В итоге тюменца осудили стразу по трем статьям — за самовольное оставление части, за неявку в срок без уважительной причины на службу продолжительностью выше одного месяца, за неправомерное владение автомобилем. В общей сложности военному суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также по решению суда его обязали выплатить «Автотеплотехнику» 456 753 тысяч рублей ущерба, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце декабря 2022 года из воинской части Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова сбежал мобилизованный житель Пермского края. Мужчину приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Читайте также:
В Тюмени сгорело здание в центре города. ВидеоВ Тюмени закроют популярный у горожан каток из-за оттепелиВ Тюменской области введен карантин из-за коровьей эпидемии
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Суд#Новости тюмени#Аварии#Военные#Военнослужащие#Мобилизованные#Военнообязанные
Подпишитесь
«Опасность бронхита»: чем может грозить распространяющийся в Тюмени вирус
Вчера, 05:51
«Чуть не заплакала»: тюменцы делятся впечатлениями от концерта Шамана
Сегодня, 04:57
Учиться на чужих ошибках: как тюменцев обманывают при продаже квартир?
Вчера, 08:25
«Ходи и оглядывайся»: почему в Тюменской области растет уровень преступности?
Вчера, 08:23
Пенсионер из Тюмени сделал бизнес на ненужных вещах
Вчера, 04:11
«Откладывать невозможно!»: тюменка рассказала о расходах на жизнь в городе
Вчера, 08:31