Мобилизованный сбежал из военной части ТВВИКУ к семье

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
Инцидент произошел в конце декабря 2022 года. Пермяк решил самовольно покинуть военную часть и поехать к семье в поселок под Пермью. Родным молодой человек сказал, что его отпустили в отпуск.
После месяца отдыха мобилизованный пермяк решил вернуться в военную часть, где его и задержали. Заявления беглеца о том, что планирует поехать в зону спецальной военной операции, показались судье неубедительными. В итоге суд приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима за самовольное оставление воинской части, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованного 23-летнего жителя Тюменской области отправили на 5,5 лет в колонию за самовольное оставление службы и попытку изнасилования, совершенную еще до призыва в Вооруженные Силы РФ.