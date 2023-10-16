Мобилизованный сбежал из военной части ТВВИКУ к семье

После месяца отдыха мобилизованный пермяк решил вернуться в военную часть, где его и задержали. Заявления беглеца о том, что планирует поехать в зону спецальной военной операции, показались судье неубедительными. В итоге суд приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима за самовольное оставление воинской части, пишет 72.RU.