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Мобилизованный сбежал из военной части ТВВИКУ к семье

Мобилизованный сбежал из военной части ТВВИКУ к семье

16 октября 2023, 06:59
Фото: 1MI
Из воинской части Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова сбежал мобилизованный пермяк. За побег мужчину приговорили к 5,5 годам лишения свободы.
Сюжет
Суд

Инцидент произошел в конце декабря 2022 года. Пермяк решил самовольно покинуть военную часть и поехать к семье в поселок под Пермью. Родным молодой человек сказал, что его отпустили в отпуск.

После месяца отдыха мобилизованный пермяк решил вернуться в военную часть, где его и задержали. Заявления беглеца о том, что планирует поехать в зону спецальной военной операции, показались судье неубедительными. В итоге суд приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима за самовольное оставление воинской части, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованного 23-летнего жителя Тюменской области отправили на 5,5 лет в колонию за самовольное оставление службы и попытку изнасилования, совершенную еще до призыва в Вооруженные Силы РФ.

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