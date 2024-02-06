В Тюмени сгорело здание поликлиники в центре города. Видео

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:24
Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе МЧС по Тюменской области, вызов о ЧП поступил в дежурную часть в 9:58. На место происшествия оперативно были направлены 7 единиц техники и 24 человека личного состава МЧС. В настоящее время пожар локализован. Пострадавших и погибших нет. Причины возникновения огня устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце января в студии звукозаписи Enterec произошел серьезный пожар. Огонь уничтожил дорогостоящее оборудование стоимостью несколько миллионов рублей.