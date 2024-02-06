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В Тюменской области введен карантин из-за эпидемии у коров

В Тюменской области введен карантин из-за коровьей эпидемии

6 февраля 2024, 05:16
Фото: 1MI

В Тюменской области введен карантин из-за эпидемии у коров

В Ишимском районе продолжают действовать карантинные мероприятия, введенные 29 декабря 2023 года в связи с эпидемией узелкового дерматита крупного рогатого скота.

Очаг инфекции был выявлен в границах населенного пункта деревни Быкова. В настоящее время действуют ограничительные мероприятия по заразному узелковому дерматиту. В частности, запрещен ввоз и вывоз животных и животноводческой продукции из эпизоотического очага, запрещена реализация молочной продукции. На территории в круглосуточном режиме работает ветеринарно-полицейский пост.

Отметим, что опасное заболевание КРС проникло в Ишимский район в конце декабря 2023 года бесконтрольного ввоза животных из Республики Хакасия без ветеринарных документов.

Заразный узелковый дерматит — опасное инфекционное заболевание, наносящее колоссальный экономический ущерб. Вирус поражает кожные покровы и слизистые оболочки органов дыхания, воспроизводства и пищеварения. Источником возбудителя инфекции являются больные и латентно переболевшие животные. Болеть может как КРС, так и мелкий рогатый скот — овцы, козы.

У больных животных резко снижается выработка молочной продукции, у коров возрастает риск бесплодия, гибели.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских деревнях Малиновка и Головина (Тюменский район) введен карантин в связи с выявленными случаями бешенства. Запрещено проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

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