В Тюменской области введен карантин из-за коровьей эпидемии

Очаг инфекции был выявлен в границах населенного пункта деревни Быкова. В настоящее время действуют ограничительные мероприятия по заразному узелковому дерматиту. В частности, запрещен ввоз и вывоз животных и животноводческой продукции из эпизоотического очага, запрещена реализация молочной продукции. На территории в круглосуточном режиме работает ветеринарно-полицейский пост.