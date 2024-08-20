nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Военнообязанные

Выбрать дату
2024
Зачем ваши дети нужны? Глава «Ахмата» ответил родителям пропавших в Курске срочников
20 августа, 06:46
Мобилизованный тюменец угнал Mercedes и попал в ДТП. Его отправили на 7 лет в колонию
Мобилизованного жителя Тюмени отправили на 7 лет за решетку за нарушение закона. Тюменца осудили сразу по нескольким статьям — самовольное оставление военной части и неявку на военную службу, угон автомобиля.
6 февраля, 06:20
2023
«Ужесточение за уклонение»: 1600 тюменцев призовут на военную службу
9 октября 2023, 03:37
«50 тысяч рублей за неявку»: новый закон увеличит штрафы для тюменских уклонистов
20 июля 2023, 09:56
Тюменским уклонистам запретят сдавать на права и пользоваться авто
По закону, военнообязанный, не явившийся в течение 20 суток в военкомат, не сможет пользоваться транспортом или сдавать на права.
20 июля 2023, 07:21
Тюменские военкоматы начали собирать данные о военнообязанных
В Тюменской области военные комиссариаты приступили к созданию единого реестра военнообязанных. В настоящее время идет сбор данных о призывниках.
16 мая 2023, 03:56
Тюменцы массово удаляют учетные записи на Госулугах
25 апреля 2023, 03:35
Изменится ли рынок недвижимости в связи с введением электронных повесток
17 апреля 2023, 07:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика