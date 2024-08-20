Военнообязанные

Мобилизованный тюменец угнал Mercedes и попал в ДТП. Его отправили на 7 лет в колонию

Мобилизованного жителя Тюмени отправили на 7 лет за решетку за нарушение закона. Тюменца осудили сразу по нескольким статьям — самовольное оставление военной части и неявку на военную службу, угон автомобиля.