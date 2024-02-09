Ситуация изменилась: почему Тюмень больше не привлекательна для мигрантов?

В 2023 году российское правительство установило для компаний допустимую норму иностранных работников. Так, к пассажирским перевозкам не могут быть привлечены более 24% мигрантов, а к торговле в табачных и алкогольных магазинах — более 15%. Самые большие лимиты установлены для сфер строительства и обслуживания территорий. При этом, регионы России имеют право самостоятельно устанавливать запреты на те или иные профессии для иностранцев.