Ситуация изменилась: почему Тюмень больше не привлекательна для мигрантов?

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Какие регионы России по душе иностранным специалистам и кем они работают — рассказывает newia.ru.
На протяжении последних нескольких лет основной поток трудовых мигрантов направляется в Москву и Санкт-Петербург. Как следует из статистики МВД, примерно 40% иностранцев приходится на Московскую область и около 12-14% — на Ленинградскую область.
В других регионах, в том числе и в Тюменской области, мигрантов куда меньше, так как именно Москва и Санкт-Петербург привлекают их условиями труда, количеством рабочих мест и более высокими зарплатами.
Кроме того, большие города манят иностранцев возможностью закрепиться. Теперь они не просто приезжают на заработки, но и стараются перевезти в Россию всю семью. Здесь они оформляют гражданство, а их дети учатся в школах и институтах.
Согласно данным статистики, самыми привлекательными для мигрантов регионами и городами являются Краснодарский край, Ростов-на-Дону, Иркутская и Свердловская области, Екатеринбург, Новосибирск, Татарстан, Приморский край и Ханты-Мансийск. Тюмени в списках наиболее привлекательных регионов нет.
На протяжении долгого времени основной поток мигрантов состоял из граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Молдавии, но в 2023 году количество мигрантов из Средней Азии значительно сократилось — примерно в два раза.
Эксперты считают, что это связано со снижением курса рубля по отношению к валютам стран СНГ. Из-за этого мигранты стали чаще ездить на заработки в другие страны, например в Турцию или Казахстан.
В то же время российские компании заявляют о дефиците 40% работников. Из-за снижения потока трудовых ресурсов из стран СНГ бизнесу приходится искать специалистов в Индии, Кении, Вьетнаме, Северной Корее и Пакистане.
По прогнозу экспертов, в ближайшее время в России увеличится количество трудовых мигрантов из Индии и африканских стран, в которых уровень жизни по-прежнему низок. При этом, вероятно, китайцев и вьетнамцев станет меньше.
Аналитики рынка пришли к выводу, что труд азиатских и африканских мигрантов будет стоить российским компаниям примерно столько же, сколько и труд работников из России. Но, тем не менее, работодатели считают иностранных специалистов более выгодными.
Согласно данным статистики, поток мигрантов на 80% состоит из низкоквалифицированных работников. Иностранцев берут туда, где опыт и профессионализм не играют особой роли: они работают упаковщиками, сборщиками тары и операторами производственных линий.
Также российские работодатели активно привлекают мигрантов к работе в горнорудной промышленности и агропромышленном комплексе, их берут на строительные специальности — арматурщиками, плотниками, штукатурами и каменщиками, а также у работодателей ценятся китайские повара и вьетнамские швеи.
В 2023 году российское правительство установило для компаний допустимую норму иностранных работников. Так, к пассажирским перевозкам не могут быть привлечены более 24% мигрантов, а к торговле в табачных и алкогольных магазинах — более 15%. Самые большие лимиты установлены для сфер строительства и обслуживания территорий. При этом, регионы России имеют право самостоятельно устанавливать запреты на те или иные профессии для иностранцев.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени директор фирмы незаконно зарегистрировал 18 иностранцев. Для этого он заключал фиктивные договоры.