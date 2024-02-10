Тюменская такса Пино нашла новый дом

История брошенной таксы-инвалида мало кого оставила равнодушным. Жители региона буквально за пару дней собрали сотни тысяч рублей для лечения Пино. Все денежные средства впоследствии были направлены в приют, где живут собаки-инвалиды, так как ветврачи приняли решение взять на себя все затраты по лечению. После проведенного курса лечения Пино смогла не только стоять на всех 4 лапах, но и даже потихонечку бегать.