Тюменская такса Пино нашла новый дом

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Теперь собака, пережившая предательство и борьбу за свою жизнь, живет в любящей семье. Об этом сообщила директор ветеринарной клиники «Клевер», где полтора года жила Пино, Анастасия Колпакчи.
Напомним, таксу Пино бросила в ветеринарной клинике ее хозяйка. Женщина просто оставила собаку и ушла, после того как услышала сумму, необходимую для лечения питомца — у Пино выявили заболевание межпозвоночных дисков, вследствие которого были парализованы задние лапы.
История брошенной таксы-инвалида мало кого оставила равнодушным. Жители региона буквально за пару дней собрали сотни тысяч рублей для лечения Пино. Все денежные средства впоследствии были направлены в приют, где живут собаки-инвалиды, так как ветврачи приняли решение взять на себя все затраты по лечению. После проведенного курса лечения Пино смогла не только стоять на всех 4 лапах, но и даже потихонечку бегать.
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