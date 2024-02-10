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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:42

Тюменская такса-инвалид Пино нашла новых хозяев

Тюменская такса Пино нашла новый дом

10 февраля 2024, 05:28
Фото: Новости Тюмени сегодня, ЧП и ДТП

Тюменская такса-инвалид Пино нашла новых хозяев

Тюменская такса Пино, история которой прогремела на всю страну, спустя полтора года обрела новый дом. Пино забрала семейная пара.

Теперь собака, пережившая предательство и борьбу за свою жизнь, живет в любящей семье. Об этом сообщила директор ветеринарной клиники «Клевер», где полтора года жила Пино, Анастасия Колпакчи.

Напомним, таксу Пино бросила в ветеринарной клинике ее хозяйка. Женщина просто оставила собаку и ушла, после того как услышала сумму, необходимую для лечения питомца — у Пино выявили заболевание межпозвоночных дисков, вследствие которого были парализованы задние лапы.

История брошенной таксы-инвалида мало кого оставила равнодушным. Жители региона буквально за пару дней собрали сотни тысяч рублей для лечения Пино. Все денежные средства впоследствии были направлены в приют, где живут собаки-инвалиды, так как ветврачи приняли решение взять на себя все затраты по лечению. После проведенного курса лечения Пино смогла не только стоять на всех 4 лапах, но и даже потихонечку бегать.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в приюте «Кошки из Alice» в начале февраля умерла одна из старейших кошек России Ульяна. В этом году ей могло исполниться 32 года.

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