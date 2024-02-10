Китайский Новый год 2024: когда, где и как встретить в Тюмени

В Москве на 10 февраля запланированы масштабные мероприятия. Организованы они будут правительством Москвы при поддержке китайского посольства. Россияне смогут побывать на ярмарке китайской еды, посетить мастер-классы и даже станцевать. К слову, танцы будут проводиться на территории комплекса «Солнце Москвы». В отеле Soluxe Hotel Moscow 10 и 11 февраля с 10:00 до 20:00 можно будет также посетить «Праздник весны 2024», где будет проведена выставка китайской живописи и чайная церемония. А сделать запоминающиеся фотографии жители и гости столицы смогут в фотозоне неподалеку от Останкинской башни. В Санкт-Петербурге мероприятия по этому поводу прошли 3 февраля.