Китайский Новый год 2024: когда, где и как встретить в Тюмени

Posted Сегодня, 01:05
Published Сегодня, 01:05
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Updated Сегодня, 01:05
Китайский Новый год или как его еще называют «Чуньцзи» отличается своими уникальными обычаями и проводится в соответствии с лунным календарем.
В преддверии праздника люди украшают свои дома алыми лентами, изображениями драконов и фейерверков, чтобы отпраздновать приход нового начала. Любовь к красному цвету у китайцев связана с легендой о чудовище Нянь. Однажды люди заприметили, как чудовище, ворующий детей, испугался ребенка в красном кафтане. Тогда очевидцы события сделали вывод, что монстра напугал именно красный цвет.
Подготовка к почитаемому празднику у жителей Китая происходит тщательно. За день до наступления праздника, люди убирают свои дома, чтобы очистить пространство от негативной энергии и привлечь удачу. В день Чуньцзи семьи собираются вместе, чтобы провести обряды, включающие посещение храмов, воспевание традиционных песен и дарения денег.
Приходя в гости, китайцы обмениваются мандаринами, представляющие символы материального благополучия.
Навестив всех родственников и соседей, люди присоединяются к народным гуляньям с традиционными танцами, включая танец льва и знаменитый танец дракона. Завершается праздник яркими салютами, которые озаряют ночное небо.
Китайский Новый год проводится традиционно в первый день второго новолуния после зимнего солнцестояния (то есть после 21 декабря). В 2024 году он наступит 10 февраля, а завершится 28 января 2025 года.
В Москве на 10 февраля запланированы масштабные мероприятия. Организованы они будут правительством Москвы при поддержке китайского посольства. Россияне смогут побывать на ярмарке китайской еды, посетить мастер-классы и даже станцевать. К слову, танцы будут проводиться на территории комплекса «Солнце Москвы». В отеле Soluxe Hotel Moscow 10 и 11 февраля с 10:00 до 20:00 можно будет также посетить «Праздник весны 2024», где будет проведена выставка китайской живописи и чайная церемония. А сделать запоминающиеся фотографии жители и гости столицы смогут в фотозоне неподалеку от Останкинской башни. В Санкт-Петербурге мероприятия по этому поводу прошли 3 февраля.
Китайский Новый год в Тюмени можно встретить и в Тюмени. Каждый год в городе происходят мероприятия, посвященные этому красочному событию. Обычно в этом преуспевают заведения китайской и паназиатской кухни.
Тюменский ресторан «Максимилианс» 10 февраля устраивает вечеринку-путешествие в Китай. Мероприятие начнется в 19:00. Яркий фестиваль украсят праздничные китайские фонарики, самураи, китайские императрицы, и конечно, символ Нового года — дракон! Для гостей организуют застолье с традиционными танцами, шоу, конкурсами и подарками.
Также вечеринка по случаю Китайского Нового года пройдет в ресторане «Чина». Для гостей 13 февраля в 20:00 обещают организовать отменный ужин, китайские гадания и море сюрпризов. Приглашенные гостями станут партнеры Студии Тайского SPA Thai Lotus и участница битвы экстрасенсов Валентина Лемягова.
А в пятницу, 9 февраля, сразу три тюменских вуза — ТюмГУ, ТИУ и ТМУ — провели общее празднование Китайского Нового года. В мероприятии приняли участие и российские, и иностранные студенты. Гости поучаствовали в мастер-классах по каллиграфии, а также посетили традиционную чайную церемонию. На празднике исполнили национальные песни и танцы.
Отметим, что все эти традиции и обряды делают Китайский Новый год уникальным и особенным праздником для всех, кто верит в чудеса и благоволение высших сил.