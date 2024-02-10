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Китайский Новый год встречают и в России.

Китайский Новый год 2024: когда, где и как встретить в Тюмени

10 февраля 2024, 01:05
Фото: 1MI
Китайский Новый год встречают и в России.

Китайский Новый год 2024: когда, где и как встретить в России

Новый год — самый любимый праздник взрослых и детей. В этот день сердца большинства людей озаряются радостью и верой в чудо. Праздник представляет возможность провести время с семьей и друзьями, поделится воспоминаниями и планами на будущее. Это касается и китайского Нового года.
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Москва

Китайский Новый год или как его еще называют «Чуньцзи» отличается своими уникальными обычаями и проводится в соответствии с лунным календарем.

Традиции праздника

В преддверии праздника люди украшают свои дома алыми лентами, изображениями драконов и фейерверков, чтобы отпраздновать приход нового начала. Любовь к красному цвету у китайцев связана с легендой о чудовище Нянь. Однажды люди заприметили, как чудовище, ворующий детей, испугался ребенка в красном кафтане. Тогда очевидцы события сделали вывод, что монстра напугал именно красный цвет.

Подготовка к почитаемому празднику у жителей Китая происходит тщательно. За день до наступления праздника, люди убирают свои дома, чтобы очистить пространство от негативной энергии и привлечь удачу. В день Чуньцзи семьи собираются вместе, чтобы провести обряды, включающие посещение храмов, воспевание традиционных песен и дарения денег.

Приходя в гости, китайцы обмениваются мандаринами, представляющие символы материального благополучия.

Навестив всех родственников и соседей, люди присоединяются к народным гуляньям с традиционными танцами, включая танец льва и знаменитый танец дракона. Завершается праздник яркими салютами, которые озаряют ночное небо.

Когда наступает Китайский Новый год

Китайский Новый год проводится традиционно в первый день второго новолуния после зимнего солнцестояния (то есть после 21 декабря). В 2024 году он наступит 10 февраля, а завершится 28 января 2025 года.

Как отмечают праздник в России

В Москве на 10 февраля запланированы масштабные мероприятия. Организованы они будут правительством Москвы при поддержке китайского посольства. Россияне смогут побывать на ярмарке китайской еды, посетить мастер-классы и даже станцевать. К слову, танцы будут проводиться на территории комплекса «Солнце Москвы». В отеле Soluxe Hotel Moscow 10 и 11 февраля с 10:00 до 20:00 можно будет также посетить «Праздник весны 2024», где будет проведена выставка китайской живописи и чайная церемония. А сделать запоминающиеся фотографии жители и гости столицы смогут в фотозоне неподалеку от Останкинской башни. В Санкт-Петербурге мероприятия по этому поводу прошли 3 февраля.

Где и как встретить Китайский Новый год в Тюмени

Китайский Новый год в Тюмени можно встретить и в Тюмени. Каждый год в городе происходят мероприятия, посвященные этому красочному событию. Обычно в этом преуспевают заведения китайской и паназиатской кухни.

Тюменский ресторан «Максимилианс» 10 февраля устраивает вечеринку-путешествие в Китай. Мероприятие начнется в 19:00. Яркий фестиваль украсят праздничные китайские фонарики, самураи, китайские императрицы, и конечно, символ Нового года — дракон! Для гостей организуют застолье с традиционными танцами, шоу, конкурсами и подарками.

Также вечеринка по случаю Китайского Нового года пройдет в ресторане «Чина». Для гостей 13 февраля в 20:00 обещают организовать отменный ужин, китайские гадания и море сюрпризов. Приглашенные гостями станут партнеры Студии Тайского SPA Thai Lotus и участница битвы экстрасенсов Валентина Лемягова.

А в пятницу, 9 февраля, сразу три тюменских вуза — ТюмГУ, ТИУ и ТМУ — провели общее празднование Китайского Нового года. В мероприятии приняли участие и российские, и иностранные студенты. Гости поучаствовали в мастер-классах по каллиграфии, а также посетили традиционную чайную церемонию. На празднике исполнили национальные песни и танцы.

Интересные факты

  • В Китае большое значение придают семье. Если человек понимает, что он проведет Новый год один, то задолго до наступления этого периода он может нанять фальшивую спутницу или спутника по жизни. Плохой приметой считается празднование в одиночестве.
  • По поверьям, счастливое число в Китае восемь. В связи с этим, предприятия начинают свою работу только на восьмой день празднования Китайского Нового года.

Отметим, что все эти традиции и обряды делают Китайский Новый год уникальным и особенным праздником для всех, кто верит в чудеса и благоволение высших сил.

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