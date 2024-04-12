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Ярмарка

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2024
На Всероссийской ярмарке трудоустройства рассказали о работе в «Росводоканал Тюмень»
12 апреля, 05:54
Дешевые рыбу, мясо и яйца скупают тюменцы на продовольственной ярмарке
Ярмарочные площадки в субботу, 30 марта, работают на улицах Севастопольской, 12/3, Льва Толстого, 31, пр. Солнечный, 11 и на Цветном бульваре.
30 марта, 11:03
Яйца по 90 рублей, сметана — за 60: тюменцы скупают на ярмарках дешевые продукты
В Тюмени в рамках фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей» проходит продовольственная ярмарка. Точки с продукцией от тюменских фермеров, ремесленников располагаются на 80 площадках.
16 марта, 06:07
На фестивале «Тюменская весна» тюменцам подарят квартиры и машины
На фестивале «Тюменская весна», который состоится в областной столице в марте этого года, будут разыграны ценные призы — автомобили и квартиры. Розыгрыш организуют в рамках викторины «Люби свой край» — претендентами смогут стать граждане, которые правильно ответят на вопросы.
15 февраля, 07:51
Китайский Новый год 2024: когда, где и как встретить в Тюмени
10 февраля, 01:05
2023
«Берут коробками»: тюменцы выстроились в очереди на ярмарке за дешевыми яйцами
Жители Тюмени выстроились сегодня на продовольственных ярмарках в метровые очереди за яйцами. На ярмарках данный продукт продавали по цене существенно ниже стоимости в магазинах.
23 декабря 2023, 12:22
Власти Тюмени откроют новую продовольственную ярмарку на левом берегу Туры
Администрация Тюмени нашла новое место для продовольственной ярмарки — это левый берег Туры неподалеку от ЖК «Вознесенский». Открыть ее планируется 1 декабря. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.
13 ноября 2023, 14:59
Итоги дня в Тюмени: региону грозит экокатастрофа, 9 млн на СВО, новый военком
13 ноября 2023, 14:22
В Тюмени рассказали, когда и где пройдёт продовольственная ярмарка
В областном центре 11 ноября пройдут продовольственные ярмарки. Товары будут представлены на 4 городских площадках. Приобрести можно будет фермерскую продукцию области, а также товары местного производства.
7 ноября 2023, 10:58
На выставке «Тюменская марка» свою продукцию представили 70 предприятий региона
20 октября 2023, 12:05
Тюменские власти в день выборов устроили дешевую ярмарку
В Тюмени продолжают работу площадки фестиваля «Тюменская осень». На ярмарке здесь продают продукцию тюменских производителей — кисломолочные продукты, сливочной масло, яйца, колбасы, сосиски, сладости.
10 сентября 2023, 08:57
В Тюмени открылись 189 площадок фестиваля «Тюменская осень»
В Тюмени стартовал фестиваль «Тюменская осень». Для жителей и гостей областной столице работают 189 праздничных площадок, на которых проходят концертные выступления, ярмарки фермерской продукции, военно-патриотические мероприятия.
10 сентября 2023, 05:09
В эту пятницу тюменцы смогут найти работу: им предложат более 2600 вакансий
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт в Тюмени 23 июня с 11.00 до 14.00 в Тюменском технопарке (Республики, 142).
20 июня 2023, 02:37
Более 30 тюменских предприятий представят вакансии на Всероссийской ярмарке
В тюменском технопарке 14 апреля 2023 года пройдёт ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей»: своими предложениями для соискателей поделятся более 30 работодателей нашего региона. Об этом сообщили в инфоцентре тюменского правительства.
10 апреля 2023, 09:09
В выходные тюменцы смогут купить продукты по сниженным ценам
В эту субботу для тюменцев будут работать ярмарочные площадки по нескольким адресам: Севастопольская, 12/3, Льва Толстого, 31, проезд Солнечный, 11, и Цветной бульвар, сообщают в горадминистрации.
5 апреля 2023, 08:09
Десятки тюменских производителей представят продукцию на ярмарке в Тюмени
В областной столице 18 марта порядка 70 сельхозпроизводителей представят продукцию на ярмарках. Всего будут открыты четыре площадки на улицах Севастопольская, Орджоникидзе, Льва Толстого и пр. Солнечный.
15 марта 2023, 14:35
В тюменском парке Заречный пройдёт универсальная ярмарка
На основании распоряжения № 135 от 14 февраля администрации Тюмени, в парке Заречный пройдёт универсальная ярмарка. Сбор заявок на участие осуществляется департаментом потребительского рынка.
15 февраля 2023, 11:47
На Базарной площади в Тобольске сварят 10 тысяч пельменей
Гастрономический пельменный фестиваль проходит сегодня в Тобольске на Базарной площади. Гостей праздника ждут горы пельменей — рестораторы обещают сварить 10 тысяч штук для того, чтобы накормить ими всех желающих.
11 февраля 2023, 08:31
В Тюмени на 4 площадках пройдет ярмарка
11 февраля в 8 утра 3 из 4 площадок города начнут работу и будет ждать своих покупателей. На прилавках местные фермеры разложат продукцию собственного производства и будут предлагать ее тюменцам.
7 февраля 2023, 05:39
2022
Перед Новым годом в Тюмени устраивают продовольственную ярмарку
В предпоследнюю субботу декабря в нашем городе будут работать ярмарочные площадки на Севастопольской, Льва Толстого, проезде Солнечный и Цветном бульваре.
19 декабря 2022, 07:12

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