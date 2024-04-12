На фестивале «Тюменская весна» тюменцам подарят квартиры и машины

На фестивале «Тюменская весна», который состоится в областной столице в марте этого года, будут разыграны ценные призы — автомобили и квартиры. Розыгрыш организуют в рамках викторины «Люби свой край» — претендентами смогут стать граждане, которые правильно ответят на вопросы.