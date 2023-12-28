nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Тюменцам рассказали, как правильно сервировать стол на Новый год

В Новый год без отравления: тюменцам назвали основные правила сервировки стола

28 декабря 2023, 07:24
Фото: Midjourney

Тюменцам рассказали, как правильно сервировать стол на Новый год

Просто выставлять все тарелки и блюда на стол не стоит. Это может быть не только некрасиво, но и небезопасно.

Телеканал «Саратов 24» назвал основные правила новогодней сервировки, чтобы праздничное убранство порадовало глаз как гостей, так и самой хозяйки.

Важно помнить о правиле двух часов — оно относится к скоропортящимся продуктам. Если блюдо простоит на столе долгое время, оно как минимум потеряет привлекательный вид, а как максимум — станет причиной отравления.

«Акцент на глаза!»: визажист рассказал с каким макияжем стоит встречать год Дракона
Узнать подробнее

Нужно также учесть, чтобы порции для сервировки были небольшими. Тогда гости успеют съесть еду, пока она свежая. До момента подачи на стол, блюда стоит хранить в условиях, препятствующих размножению микробов: холодные закуски — в холодильнике, горячие — в духовке или на плите.

Не стоит добавлять еду в общую посуду: ее нужно подавать в чистой, а ту, что была на столе — помыть и только потом использовать снова.

Ранее «Наш город» рассказал о продуктах, которые помогут пережить холода. Их необходимо добавить в рацион, чтобы поддерживать иммунитет.

Читайте также:
Синоптики рассказали, какая погода будет в новогоднюю ночь в ТюмениНа реальных событиях: тюменцам рассказали, чего не стоит делать в новогоднюю ночьНа новогодних каникулах тюменцы смогут прокатиться на аттракционе за один рубль
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Еда#Продукты#Праздники#Новый год#Продукты питания#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Президент Путин пообещал приехать в Тюмень в 2024 году
Сегодня, 04:23
«Они безумные!»: тюменский таксист рассказал о работе в преддверии Нового года
Сегодня, 07:21
Замеченной на «голой» вечеринке звезде разрешат выступить в тюменской филармонии
Сегодня, 02:36
Рабочие итоги года: кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату?
Вчера, 04:21
«У них нет желания брать оружие в руки»: тюменские призывники не хотят идти в армию
Сегодня, 06:33