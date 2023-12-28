В Новый год без отравления: тюменцам назвали основные правила сервировки стола

Нужно также учесть, чтобы порции для сервировки были небольшими. Тогда гости успеют съесть еду, пока она свежая. До момента подачи на стол, блюда стоит хранить в условиях, препятствующих размножению микробов: холодные закуски — в холодильнике, горячие — в духовке или на плите.