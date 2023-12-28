В Новый год без отравления: тюменцам назвали основные правила сервировки стола

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Телеканал «Саратов 24» назвал основные правила новогодней сервировки, чтобы праздничное убранство порадовало глаз как гостей, так и самой хозяйки.
Важно помнить о правиле двух часов — оно относится к скоропортящимся продуктам. Если блюдо простоит на столе долгое время, оно как минимум потеряет привлекательный вид, а как максимум — станет причиной отравления.
Нужно также учесть, чтобы порции для сервировки были небольшими. Тогда гости успеют съесть еду, пока она свежая. До момента подачи на стол, блюда стоит хранить в условиях, препятствующих размножению микробов: холодные закуски — в холодильнике, горячие — в духовке или на плите.
Не стоит добавлять еду в общую посуду: ее нужно подавать в чистой, а ту, что была на столе — помыть и только потом использовать снова.
Ранее «Наш город» рассказал о продуктах, которые помогут пережить холода. Их необходимо добавить в рацион, чтобы поддерживать иммунитет.