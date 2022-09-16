Тюменская такса Пино прошла курс лечения и ищет новых хозяев

Напомним, что в начале июля в ветеринарной клинике Пино бросили. Стоимость лечения болезни межпозвоночных дисков, из-за которой у собаки не функционировали задние лапы, не устроила прошлую хозяйку таксы и та ушла, как только ей озвучили цену услуг ветеринаров.