Тюменская такса Пино прошла курс лечения и ищет новых хозяев

Ветеринары клиники ищут для таксы понимающих, любящих, ответственных, а также финансово обеспеченных хозяев, которые будут готовы продолжить поддерживающий курс реабилитации для Пино.
Сейчас собака может стоять на всех 4 лапах и потихонечку бегать. Известно, что она очень любит вкусняшки, почесывания за ушком и приносить резиновый мячик.
Напомним, что в начале июля в ветеринарной клинике Пино бросили. Стоимость лечения болезни межпозвоночных дисков, из-за которой у собаки не функционировали задние лапы, не устроила прошлую хозяйку таксы и та ушла, как только ей озвучили цену услуг ветеринаров.
Пока женщина уходила, собака на передних лапках пыталась добежать до хозяйки, лаяла и скулила, но догнать ее не смогла, а владелица Пино даже не обернулась.
А потому ветеринарные врачи оставили собаку в больнице и самостоятельно провели лечение. Пино даже возили в соседний Екатеринбург на МРТ.
Анкеты всех желающих подружиться с Пино на всю жизнь, принимают в группе ветеринарной клиники «Клевер» Вконтакте.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как страдают собаки в приюте МКУ «ЛесПаркХоза». Прокуратура выявила там ряд нарушений.