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Тюменская такса Пино прошла курс лечения и ищет новых хозяев

16 сентября 11:43
Фото: Ветеринарная клиника "Клевер"
Такса Пино, которую несколько месяцев назад бросили из-за дорогостоящего лечения, готова отправиться в новый дом, об этом «Нашему городу» сообщили в ветеринарной клинике «Клевер». Но собаку не готовы отдать первому встречному, чтобы забрать Пино себе, необходимо отправить в клинику анкету.

Ветеринары клиники ищут для таксы понимающих, любящих, ответственных, а также финансово обеспеченных хозяев, которые будут готовы продолжить поддерживающий курс реабилитации для Пино.

Сейчас собака может стоять на всех 4 лапах и потихонечку бегать. Известно, что она очень любит вкусняшки, почесывания за ушком и приносить резиновый мячик.

Напомним, что в начале июля в ветеринарной клинике Пино бросили. Стоимость лечения болезни межпозвоночных дисков, из-за которой у собаки не функционировали задние лапы, не устроила прошлую хозяйку таксы и та ушла, как только ей озвучили цену услуг ветеринаров.

Пока женщина уходила, собака на передних лапках пыталась добежать до хозяйки, лаяла и скулила, но догнать ее не смогла, а владелица Пино даже не обернулась.

А потому ветеринарные врачи оставили собаку в больнице и самостоятельно провели лечение. Пино даже возили в соседний Екатеринбург на МРТ.

Анкеты всех желающих подружиться с Пино на всю жизнь, принимают в группе ветеринарной клиники «Клевер» Вконтакте.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как страдают собаки в приюте МКУ «ЛесПаркХоза». Прокуратура выявила там ряд нарушений.

#Новости#Ветеринарные клиники#Ветеринары#Защита животных#Собака#Животные#Алена Патрушева#Город
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