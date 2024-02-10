В Тюменской области средняя зарплата выросла на 19%

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По данным аналитиков HeadHunter, более всего возросла потребность в кадрах за последний год в юридической отрасли и в сфере продаж — на 38%. Также в топ-5 отраслей, в которых ощутимее всего увеличилось число вакансий, вошли «Розничная торговля» (+37%), «Автобизнес» (+33%), «Домашний, обслуживающий персонал» (+30%), «Административный персонал» (+29%).
Число вакансий, размещенных нефтекомпаниями, в минувшем году возросло на 40% по сравнению с 2022 годом, и превысило 7 тысяч. В компаниях нефтегазового сектора сильнее всего вырос спрос на инженеров по эксплуатации и инженеров по качеству — потребность в кадрах возросла в три раза, пишет РБК Тюмень.
Одновременно с этим на 35% снизилось число предложений о работе в медицине и фармацевтике.
Что касается заработной платы, ощутимее всего предлагаемый заработок увеличился у работников из сферы «Стратегии, инвестиции, консалтинг» — на 50%, у сотрудников из сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» — на 42%, у медперсонала и маркетологов — на 35% в каждой, а также у тех, кто занят в автобизнесе (+30%), и у IT-специалистов (+28%). В нефтяной сфере заработок возрос на 10%.
В целом по Тюменской области средняя предлагаемая заработная плата увеличилась на 19% и достигла в январе 53 тысяч 400 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области врачи в среднем зарабатывают в месяц более 113 тысяч рублей, что больше среднероссийского показателя на 7 тысяч рублей. Заработок среднего и младшего медперсонала в регионе составляет 55-57 тысяч рублей.