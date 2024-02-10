В Тюменской области средняя зарплата выросла на 19%

Что касается заработной платы, ощутимее всего предлагаемый заработок увеличился у работников из сферы «Стратегии, инвестиции, консалтинг» — на 50%, у сотрудников из сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» — на 42%, у медперсонала и маркетологов — на 35% в каждой, а также у тех, кто занят в автобизнесе (+30%), и у IT-специалистов (+28%). В нефтяной сфере заработок возрос на 10%.