В Тюменской области назвали самых востребованных специалистов

Какие специалисты нужны в Тюменской области

В Тюменской области сократилось число безработных. За последний год число жителей региона, находящихся в поиске работы уменьшилось 1 тысячу человек и составило 2 тысячи 204 человека. Это в 2 раза ниже по сравнению с начало 2022 года.