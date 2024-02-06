В Тюменской области назвали самых востребованных специалистов

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Об этом сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.
«Уровень безработицы по итогам года сложился на уровне 0,3%. Для сравнения: по стране этот показатель составил 0,6%, а по УрФО — 0,5%. Уровень трудоустройства граждан вырос на 10% за год — до 75%», — сообщил Сидоров.
И добавил, что по данным на конец 2023 года в регионе оставались открытыми более 21 тысячи вакансий. Таким образом, на 1 человека, ищущего работу, пришлось 6,5 вакансий. Для сравнения в целом по Уральскому федеральному округу данный показатель составляет 5, по России — 4.
При этом большая часть вакансий, порядка 5 тысяч, открыты в отраслях: строительство, промышленность, транспорт. Также предприятиям региона требуются рабочие кадры — механики, машинисты, слесари, сварщики, монтажники, дорожные рабочие, сантехники.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области открыты около двух тысяч вакансий для водителей с заработной платой от 39 до 210 тысяч рублей.