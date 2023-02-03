Тюменцы смогут встать учет по безработице через приложение

Директор областного департамента информатизации Станислав Логинов рассказал, что данный проект прежде всего нужен для людей, которые не знают, куда обращаться по вопросам трудоустройства. Также он добавил, что самым высоким спросом у населения сегодня пользуются услуги в области медицины, транспорта, градостроительства и охоты.