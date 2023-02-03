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Published Сегодня, 01:50

Modified Сегодня, 01:54

Updated Сегодня, 01:54

Тюменцы смогут встать учет по безработице через приложение

3 февраля 2023, 01:50
Фото: 1MI

В Тюменской области появится электронный сервис для безработных

В 2023 году появится электронный сервис, который будет предоставлять безработным тюменцам информацию о постановке на учет и сумме пособий, пишет «Тюменская область сегодня».

Директор областного департамента информатизации Станислав Логинов рассказал, что данный проект прежде всего нужен для людей, которые не знают, куда обращаться по вопросам трудоустройства. Также он добавил, что самым высоким спросом у населения сегодня пользуются услуги в области медицины, транспорта, градостроительства и охоты.

Ранее «Наш город» сообщал, что Миншустин выделил из федерального бюджета для безработных жителей Тюменской области свыше 500 миллионов рублей.

Тюменская область получит 500 миллионов рублей на выплаты безработным
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#Елена Чебоксарова#Работа#Безработные#Безработица#Вакансии#Поддержка#Социальная поддержка#Государственная поддержка#Поддержка бизнеса
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