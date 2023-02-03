Тюменцы смогут встать учет по безработице через приложение

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Директор областного департамента информатизации Станислав Логинов рассказал, что данный проект прежде всего нужен для людей, которые не знают, куда обращаться по вопросам трудоустройства. Также он добавил, что самым высоким спросом у населения сегодня пользуются услуги в области медицины, транспорта, градостроительства и охоты.
Ранее «Наш город» сообщал, что Миншустин выделил из федерального бюджета для безработных жителей Тюменской области свыше 500 миллионов рублей.