В Тюмени увеличат размер пособия по безработице. Кто получит максимальные выплаты?

Также будут введены доплаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впервые ищущих работу и впервые признанных безработными. Если такие соискатели устроятся на работу в течение полугода с даты получения статуса безработного, то в оставшийся от полугода период они смогут получать доплату — разницу между их зарплатой и средней заработной платой по региону.