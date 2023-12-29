В Тюмени увеличат размер пособия по безработице. Кто получит максимальные выплаты?

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Published Сегодня, 04:43
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Также будут введены доплаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впервые ищущих работу и впервые признанных безработными. Если такие соискатели устроятся на работу в течение полугода с даты получения статуса безработного, то в оставшийся от полугода период они смогут получать доплату — разницу между их зарплатой и средней заработной платой по региону.
Нововведения коснутся и подхода при установлении квоты для приема на работу. Регионы смогут самостоятельно устанавливать разные квоты в зависимости от отрасли экономики, муниципального образования, численности персонала.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2024 года в Тюменской области будут проиндексированы страховые пенсии. Увеличение размера выплат составит 7,5%.