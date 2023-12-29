nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

В тюменской области в январе вступит в силу новый закон о занятости населения

В Тюмени увеличат размер пособия по безработице. Кто получит максимальные выплаты?

29 декабря 2023, 04:43
Фото: 1MI

В тюменской области в январе вступит в силу новый закон о занятости населения

Изменения начнут действовать с 1 января 2024 года и коснутся размера пособия по безработице. В частности, на максимальную выплату смогут рассчитывать самозанятые и бизнесмены.

Также будут введены доплаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впервые ищущих работу и впервые признанных безработными. Если такие соискатели устроятся на работу в течение полугода с даты получения статуса безработного, то в оставшийся от полугода период они смогут получать доплату — разницу между их зарплатой и средней заработной платой по региону.

Нововведения коснутся и подхода при установлении квоты для приема на работу. Регионы смогут самостоятельно устанавливать разные квоты в зависимости от отрасли экономики, муниципального образования, численности персонала.

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2024 года в Тюменской области будут проиндексированы страховые пенсии. Увеличение размера выплат составит 7,5%.

Читайте также:
В Тюмени подорожают услуги интернета и телефонии с 1 январяУ тюменцев вырастут пенсии на 7,5%Тюменцам обещают перед Новым годом дожди и штормовой ветер
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Выплаты#Пособия#Безработица
Подпишитесь
Президент Путин пообещал приехать в Тюмень в 2024 году
Вчера, 04:23
В Новый год без отравления: тюменцам назвали основные правила сервировки стола
Вчера, 07:24
«Они безумные!»: тюменский таксист рассказал о работе в преддверии Нового года
Вчера, 07:21
«У нас снова отмена»: тюменская филармония убрала из афиши концерты Лолиты и Билана
Вчера, 16:12
В центре Тюмени закрывают детский сад. Родители намерены обращаться к президенту
Вчера, 07:07
«У них нет желания брать оружие в руки»: тюменские призывники не хотят идти в армию
Вчера, 06:33