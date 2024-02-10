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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

В Тюмени пройдет экстремальное шоу «Спецоперация „Лед“»

Экстремальное шоу «Лед» в Тюмени состоится 23 февраля

10 февраля 2024, 07:18
Фото: МЧС

В Тюмени пройдет экстремальное шоу «Спецоперация „Лед“»

Десятая, юбилейная, «Спецоперация „Лед“» состоится в феврале в Тюмени. В этом году главное автособытие зимы, которые соберет дрифтеров, представителей силовых структур и поклонников экстрима, традиционно пройдет на набережной Туры 23 февраля.

Мероприятие организуют на берегу реки со стороны улицы Республики от кафе 15/86 в сторону Моста Влюбленных и на улице Береговой — от Моста влюбленных в сторону улицы Поперечной, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Отметим, ежегодно акция «Спецоперация „Лед“» в Тюмени собирает тысячи зрителей, которые 23 февраля приходят на набережную Туры, чтобы посмотреть показательные выступления лучших дрифтеров. В спортивном мероприятии принимают участие сотрудники ГИБДД и лучшие водители тюменской полиции, МЧС, УФСИН.

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#Общество#Валентина Бурнашева#ГИБДД#Новости тюмени#Дрифтинг#Спор#Гонки
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