Экстремальное шоу «Лед» в Тюмени состоится 23 февраля

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Мероприятие организуют на берегу реки со стороны улицы Республики от кафе 15/86 в сторону Моста Влюбленных и на улице Береговой — от Моста влюбленных в сторону улицы Поперечной, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Отметим, ежегодно акция «Спецоперация „Лед“» в Тюмени собирает тысячи зрителей, которые 23 февраля приходят на набережную Туры, чтобы посмотреть показательные выступления лучших дрифтеров. В спортивном мероприятии принимают участие сотрудники ГИБДД и лучшие водители тюменской полиции, МЧС, УФСИН.