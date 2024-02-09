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Published Сегодня, 07:51

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Updated Сегодня, 08:20

В Тюменской области из-за льда перекрыли трассу

В Тюменской области из-за льда перекрыли трассы. Это уже второй раз за неделю

9 февраля 2024, 07:51
Фото: 1MI

В Тюменской области из-за льда перекрыли трассу

Ограничения для движения всех видов транспорта введены на участке федеральной трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск под Ишимом — с 479 по 498 километры.

Как пояснили в пресс-службе Уралуправтодора, данная мера введена в связи с образованием стекловидного льда на дорожном полотне. На участке автодороги дежурят инспекторы ГИБДД.

Также из-за льда перекрыт участок трассы Курган — Челябинск — Омск — Новосибирск в Бердюжском районе. Ограничения для транспорта действуют с 479-го по 498-й километры автодороги.

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