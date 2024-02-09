В Тюменской области из-за льда перекрыли трассы. Это уже второй раз за неделю

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Как пояснили в пресс-службе Уралуправтодора, данная мера введена в связи с образованием стекловидного льда на дорожном полотне. На участке автодороги дежурят инспекторы ГИБДД.
Также из-за льда перекрыт участок трассы Курган — Челябинск — Омск — Новосибирск в Бердюжском районе. Ограничения для транспорта действуют с 479-го по 498-й километры автодороги.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 5 февраля на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, под Ишимом, из-за непогоды были введены ограничения для движения крупногабаритного и пассажирского транспорта 497 по 584 километр.