В Тюменской области из-за льда перекрыли трассы. Это уже второй раз за неделю

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 5 февраля на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, под Ишимом, из-за непогоды были введены ограничения для движения крупногабаритного и пассажирского транспорта 497 по 584 километр.