26-летний водитель резко выехал на встречку и погиб на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Смертельная авария случилась под Нефтеюганском, в Югре. По предварительным данным, водитель ВАЗ 2107 не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, выехав «на встречку». Так он столкнулся с пикапом УАЗ.
По итогу аварии водитель-нарушитель 1998 года рождения погиб на месте. Еще один участник аварии получил травмы. За его состоянием наблюдают медики. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются. Пока неизвестно, был ли пьян 26-летний водитель легковушки.
Напомним, что ранее прохожее ДТП произошло на автодороге Вагай — Аромашево. Легковой автомобиль «Шевроле Ланос» при обгоне столкнулся со встречным большегрузом «КАМАЗ» с прицепом. Водитель «Шевроле» скончался на месте