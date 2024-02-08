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26-летний водитель резко выехал на встречку и погиб на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

26-летний водитель резко выехал на встречку и погиб на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

8 февраля 2024, 13:49
Фото: 1MI
Смертельное ДТП произошло на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск сегодня, 8 февраля. Как сообщили представители ГИБДД, столкновение произошло ранним утром.
Сюжет
Авария

Смертельная авария случилась под Нефтеюганском, в Югре. По предварительным данным, водитель ВАЗ 2107 не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, выехав «на встречку». Так он столкнулся с пикапом УАЗ.

По итогу аварии водитель-нарушитель 1998 года рождения погиб на месте. Еще один участник аварии получил травмы. За его состоянием наблюдают медики. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются. Пока неизвестно, был ли пьян 26-летний водитель легковушки.

Видео: Полиция Югры

Напомним, что ранее прохожее ДТП произошло на автодороге Вагай — Аромашево. Легковой автомобиль «Шевроле Ланос» при обгоне столкнулся со встречным большегрузом «КАМАЗ» с прицепом. Водитель «Шевроле» скончался на месте

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