26-летний водитель резко выехал на встречку и погиб на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

По итогу аварии водитель-нарушитель 1998 года рождения погиб на месте. Еще один участник аварии получил травмы. За его состоянием наблюдают медики. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются. Пока неизвестно, был ли пьян 26-летний водитель легковушки.