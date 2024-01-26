В Тюменском районе автолюбительница сбила пешехода и улетела в дерево

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Авария произошла сегодня в поселке Боровском Тюменского района. Предварительно установлено, что 45-летняя водитель «Ниссан Марч» не справилась с управлением. Водительские права женщина получила пять лет назад.
Автомобиль выехал на тротуар, по которому в этот момент шла местная жительница. После этого машину отбросило в дерево.
Пешеход госпитализирована, водитель также получила травмы. Все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени произошла массовая авария. В ДТП пострадали две студентки.