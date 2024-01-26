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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В тюменском поселке автомобилистка сбила пешехода

В Тюменском районе автолюбительница сбила пешехода и улетела в дерево

26 января 2024, 08:25
Фото: 1MI

В тюменском поселке автомобилистка сбила пешехода

В аварии пострадали обе женщины — водитель и пешеход. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Сюжет
ДТП

Авария произошла сегодня в поселке Боровском Тюменского района. Предварительно установлено, что 45-летняя водитель «Ниссан Марч» не справилась с управлением. Водительские права женщина получила пять лет назад.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Автомобиль выехал на тротуар, по которому в этот момент шла местная жительница. После этого машину отбросило в дерево.

Пешеход госпитализирована, водитель также получила травмы. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени произошла массовая авария. В ДТП пострадали две студентки.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Пострадавшие#Пешеходы#Новости тюмени#Авария#Аварии#Любовь Селезнева
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