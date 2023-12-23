На тюменской трассе ограничили движение из-за массовой аварии. Фото

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:58
В связи с дорожно-транспортным происшествием движение на данном участке трассы временно ограничено. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины ДТП и последствия ДТП.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на 310-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень произошла смертельная авария. Электромобиль ZEEKR 001 съехал в кювет и опрокинулся. Водитель авто скончался от полученных травм.