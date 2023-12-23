nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение из-за ДТП

На тюменской трассе ограничили движение из-за массовой аварии. Фото

23 декабря 2023, 07:54
Фото: 1MI

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение из-за ДТП

Массовая авария произошла на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. На 230-м километре автодороги столкнулись три грузовых автомобиля.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД Свердловская область

В связи с дорожно-транспортным происшествием движение на данном участке трассы временно ограничено. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины ДТП и последствия ДТП.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на 310-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень произошла смертельная авария. Электромобиль ZEEKR 001 съехал в кювет и опрокинулся. Водитель авто скончался от полученных травм.

Читайте также:
В Тюмени стартовал сбор подписей в поддержку кандидата в президенты ПутинаВ Тюмени на Цветном бульваре демонтировали популярную карусельПод Тюменью откроется новая база отдыха с купольными домами и пляжем
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени#Авария#Безопасность на дорогах#Екатеринбург – Тюмень
Подпишитесь
В Тюмени молниеносно распространяется вирус гриппа А
Вчера, 07:28
Зима с пользой: тюменцам назвали продукты, которые помогут пережить холода
Вчера, 09:35
Тест «Братья Дедушки Мороза»: как зовут зимних волшебников в регионах России?
Вчера, 07:13
В Тюмень идут дожди и похолодание
Вчера, 08:00
Первая в регионе: президент России присвоил тюменке звание «Мать-героиня»
Вчера, 02:43
«Сказал, что уехал на работу»: на СВО погиб 30-летний доброволец из Тюменской области
21 декабря, 10:26