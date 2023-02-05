В Тюмень приедут лучшие гонщики Урала

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Свое мастерство продемонстрируют лучшие водители силовых структур: полиции, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказания, МЧС и Росрыболовства.
Здесь же в День защитника Отечества состоятся военно-исторические реконструкции. Горожане смогут увидеть один из фрагментов битвы за Ленинград. Участие в военной реконструкции примут специалисты из разных регионов России.
На набережной обоих берегов Туры пройдут выставки военной техники ТВВИКУ, выставки оружия, мастер-классы по сборке и разборке оружия, в которых смогут принять участие все желающие. Также запланирована работа полевой кухни с горячем чаем и вкусной гречневой кашей.
Ранее «Наш Город» писал, что акция Спецоперация «Лед» проводится в Тюмени на протяжении нескольких лет. В 2022 году зрителями мероприятия стали более 30 тысяч человек.