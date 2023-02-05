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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

В Тюмень приедут лучшие гонщики Урала

5 февраля 2023, 07:13
Фото: ГИБДД

На #СпецоперацииЛед в Тюмени выступят лучшие водители силовых ведомств

Заезды автоспортсменов-дрифтеров и трековые гонки на льду, в которых примут участие лучшие гонщики Урала, пройдут в Тюмени 23 февраля в рамках мероприятия Спецоперации «Лед» на реке Тура.
Сюжет
Тюмень

Свое мастерство продемонстрируют лучшие водители силовых структур: полиции, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказания, МЧС и Росрыболовства.

Здесь же в День защитника Отечества состоятся военно-исторические реконструкции. Горожане смогут увидеть один из фрагментов битвы за Ленинград. Участие в военной реконструкции примут специалисты из разных регионов России.

На набережной обоих берегов Туры пройдут выставки военной техники ТВВИКУ, выставки оружия, мастер-классы по сборке и разборке оружия, в которых смогут принять участие все желающие. Также запланирована работа полевой кухни с горячем чаем и вкусной гречневой кашей.

Ранее «Наш Город» писал, что акция Спецоперация «Лед» проводится в Тюмени на протяжении нескольких лет. В 2022 году зрителями мероприятия стали более 30 тысяч человек.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#23 февраля#Праздники#Автомобилисты#Водители#Тюмень#Тюменская область
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