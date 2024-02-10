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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

В Тюмени построят снежный полигон за 773 миллиона рублей

В Тюмени хотят построить новый снежный полигон стоимостью 773 миллиона рублей

10 февраля 2024, 06:44
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

В Тюмени построят снежный полигон за 773 миллиона рублей

В Тюмени построят еще один снежный полигон. Площадка расположится в районе Антипино. На данный момент проектная документация по строительству уже разработана и находится на экспертизе.

Как пояснили в администрации города, общая вместимость полигона составит 480 тысяч кубометров. В зимний период предусмотрено плавление снега в объеме 349 тысяч кубометров. Таким образом, общий объем снега, который в зимний период сможет принять этот полигон, составит более 800 тысяч кубометров.

По предварительным данным, на возведение полигона будет потрачено более 770 миллионов рублей. Информации о сроках строительства пока нет — в бюджете города на 2024 год денежные средства на эти цели не предусмотрены.

«При отсутствии бюджетных средств в этом году предложим внести расходы на проведение работ по полигону в городской бюджет на 2025 год и выполнить их, исходя из его возможностей», — пояснили 72.RU в администрации Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ноябре 2022 года был открыт снежный полигон в районе Воронинских горок площадью 9 тысяч квадратных метров. Вместимость площадки составляет до 500 тысяч кубометров снега.

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