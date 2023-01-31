nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:41

Published Сегодня, 01:41

Modified Сегодня, 01:45

Updated Сегодня, 01:45

В Тюмени появился новый снежный полигон

31 января 2023, 01:41
Фото: 1MI

В Тюмени заполнили новый снежный полигон на 85 %

Новый снежный полигон появился на проезде Воронинские горки. В настоящее время он почти заполнен, сообщили в пресс-службе областного департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.
Сюжет
Снег
«Полигон возведен по всем экологическим стандартам безопасности: создана водонепроницаемая асфальтобетонная площадка, исключающая попадание талых вод в почву, сделана обваловка и устроена система водоотведения в очистные сооружения, где талые воды проходят первичную (грубую) очистку от механического мусора и уходят в бытовую канализацию», — прокомментировал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов.

В настоящее время полигон способен вместить до 500 тысяч кубометров снега. При этом следует отметить, что во время сильного снегопада с городских территорий вывозят порядка 40 тысяч кубометров выпавших осадков.

Ранее  тюменцы жаловались «Нашему городу», что на улице Космонавтов, 21, устроили незаконный снежный полигон.

В Тюмени на месте снесенных домов организовали незаконный снежный полигон
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Снег#Снегопад#Полигон#Воронинские горки#Тюменцы
Подпишитесь
В Тюмени суд приговорил Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы. Видео
Вчера, 11:53
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
«Тойота-111»: сотрудник банка «отжал» у заемщика «красивый» номер
26 января 11:48
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 10:04
"Такие решение нужно принимать с учетом мнения жителей": односторонка на Мельникайте
25 января 10:23
Город vs природа: куда обращаться для вырубки деревьев
27 января 10:06