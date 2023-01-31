В Тюмени появился новый снежный полигон

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«Полигон возведен по всем экологическим стандартам безопасности: создана водонепроницаемая асфальтобетонная площадка, исключающая попадание талых вод в почву, сделана обваловка и устроена система водоотведения в очистные сооружения, где талые воды проходят первичную (грубую) очистку от механического мусора и уходят в бытовую канализацию», — прокомментировал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов.
В настоящее время полигон способен вместить до 500 тысяч кубометров снега. При этом следует отметить, что во время сильного снегопада с городских территорий вывозят порядка 40 тысяч кубометров выпавших осадков.
Ранее тюменцы жаловались «Нашему городу», что на улице Космонавтов, 21, устроили незаконный снежный полигон.