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Тюменские медики спасли пациентке посиневшую руку

Тюменские медики спасли пациентке посиневшую руку

10 февраля 2024, 08:25
Фото: 1MI
Тюменские медики сохранили руку 57-летней пациентке из Ишима. Женщина обратилась в больницу с жалобами на боли и снижение чувствительности в левой руке, синюшность кожного покрова — она не могла ей выполнять физическую нагрузку.

В ходе обследования у пациентки обнаружили полное закрытие левой подключичной артерии в начальном отделе. Было принято решение ее «открывать».

В течение 40 минут медики восстановили проходимость артерии, поставили один стент. Уже на операционном столе пациентка почувствовала улучшение — прошла синюшность, рука стала теплая. После операции артериальное давление измерялось на двух руках и разница составила всего 10 единиц.

Ранее «Наш Город» писал, что хирурги тюменского «Медицинского города» спасли 28-летнюю пациентку с редким заболеванием. У девушки были множественными доброкачественными опухолями двенадцатиперстной кишки. Благодаря проведенной операции, вероятность развития злокачественного процесса была ликвидирована.

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