Тюменские медики спасли пациентке посиневшую руку

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В ходе обследования у пациентки обнаружили полное закрытие левой подключичной артерии в начальном отделе. Было принято решение ее «открывать».
В течение 40 минут медики восстановили проходимость артерии, поставили один стент. Уже на операционном столе пациентка почувствовала улучшение — прошла синюшность, рука стала теплая. После операции артериальное давление измерялось на двух руках и разница составила всего 10 единиц.
Ранее «Наш Город» писал, что хирурги тюменского «Медицинского города» спасли 28-летнюю пациентку с редким заболеванием. У девушки были множественными доброкачественными опухолями двенадцатиперстной кишки. Благодаря проведенной операции, вероятность развития злокачественного процесса была ликвидирована.