Тюменские медики спасли пациентке посиневшую руку

Тюменские медики сохранили руку 57-летней пациентке из Ишима. Женщина обратилась в больницу с жалобами на боли и снижение чувствительности в левой руке, синюшность кожного покрова — она не могла ей выполнять физическую нагрузку.

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