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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:11

Житель Тюмени заплатил за ужин в ресторане почти 140 тысяч рублей

Банкет с камчатскими крабами и корейкой ягненка обошелся тюменцу в 140 тысяч рублей

10 февраля 2024, 09:04
Фото: 1MI

Житель Тюмени заплатил за ужин в ресторане почти 140 тысяч рублей

Житель Тюмени потратил на организацию банкета в ресторане 139 тысяч рублей. Данный чек стал самым крупным в областной столице в 2023 году.

По информации аналитиков сервиса «Контур.Маркет», в стоимость банкета вошли 65 позиций. В числе которых — корейка ягненка за 5 тысяч рублей, брускетты с камчатским крабом по 1,5 тысячи рублей, гребешки и креветки почти на 10 тысяч рублей и вино по 4–7 тысяч бутылку. На втором и третьем местах по стоимости в 2023 году были ужины в тюменских ресторанах по 95 и 94 тысячи рублей соответственно.

По словам экспертов, большую стоимость в чеках составлял алкоголь. К примеру, гости одного из заведений общепита заплатили порядка 34 тысяч рублей за 16 порций 12-летнего виски, в 30 тысяч рублей обошлись 60 стопок водки. Практически в каждом чеке из топа был популярный клюквенный морс на сумму до 6 тысяч рублей.

Также среди заказанного на топ-10 самых щедрых банкетах встречались и неожиданные позиции — к примеру, минеральная вода на 4500 рублей, энергетики за 1000 рублей и пельмени из мяса оленины по 2500 рублей, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени по итогам 2023 года в топ самых дорогих покупок в магазинах вошли кулебяки с рыбой на 2,5 миллиона рублей, муксун на 700 тысяч рублей и мука на 800 тысяч рублей.

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