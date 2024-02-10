Банкет с камчатскими крабами и корейкой ягненка обошелся тюменцу в 140 тысяч рублей

По информации аналитиков сервиса «Контур.Маркет», в стоимость банкета вошли 65 позиций. В числе которых — корейка ягненка за 5 тысяч рублей, брускетты с камчатским крабом по 1,5 тысячи рублей, гребешки и креветки почти на 10 тысяч рублей и вино по 4–7 тысяч бутылку. На втором и третьем местах по стоимости в 2023 году были ужины в тюменских ресторанах по 95 и 94 тысячи рублей соответственно.