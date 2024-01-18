В Тюмени покупатель потратил на кулебяки с рыбой 2,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
На втором месте рейтинга самых дорогих покупок — мука на сумму 800 тысяч рублей. На третьем — муксун на 700 тысяч рублей. Такие данные предоставили эксперты «Контур.Маркета», которые изучили несколько миллионов чеков из розничных магазинов, различных торговых точек и заведений общепита региона.
Также в перечень дорогих покупок 2023 года вошли вареники с картофелем и сырники — на 415 тысяч рублей, шторы (388 тысяч рублей), корейка (353 тысячи рублей), слабосоленая сельдь 344 тысячи рублей), горбуша, креветки, обрезь лососевых (338 тысяч рублей), пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени минувшим летом одна из компаний потратила на покупку сладостей у поставщика более 300 тысяч рублей.