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В Тюмени купили 3 тонны кулебяки с рыбой на 2,5 миллиона рублей

В Тюмени покупатель потратил на кулебяки с рыбой 2,5 миллиона рублей

18 января 2024, 06:14
Фото: 1MI

В Тюмени купили 3 тонны кулебяки с рыбой на 2,5 миллиона рублей

Кулебяки с рыбой, муксун, мука и сырники возглавили топ самых дорогих покупок в Тюменской области по итогам 2023 года. Самой крупной из них стали три тонны кулебяки с горбушей — на выпечку было потрачено 2,5 миллиона рублей.

На втором месте рейтинга самых дорогих покупок — мука на сумму 800 тысяч рублей. На третьем — муксун на 700 тысяч рублей. Такие данные предоставили эксперты «Контур.Маркета», которые изучили несколько миллионов чеков из розничных магазинов, различных торговых точек и заведений общепита региона.

Также в перечень дорогих покупок 2023 года вошли вареники с картофелем и сырники — на 415 тысяч рублей, шторы (388 тысяч рублей), корейка (353 тысячи рублей), слабосоленая сельдь 344 тысячи рублей), горбуша, креветки, обрезь лососевых (338 тысяч рублей), пишет РБК Тюмень.

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