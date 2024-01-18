В Тюмени покупатель потратил на кулебяки с рыбой 2,5 миллиона рублей

В Тюмени купили 3 тонны кулебяки с рыбой на 2,5 миллиона рублей

Кулебяки с рыбой, муксун, мука и сырники возглавили топ самых дорогих покупок в Тюменской области по итогам 2023 года. Самой крупной из них стали три тонны кулебяки с горбушей — на выпечку было потрачено 2,5 миллиона рублей.