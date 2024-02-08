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Published Сегодня, 03:39

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Updated Сегодня, 03:41

В Тюмени полочная продукция подорожала на 20%

Молочная продукция в Тюмени подорожала на 20%

8 февраля 2024, 03:39
Фото: 1MI

В Тюмени полочная продукция подорожала на 20%

На рост цен повлияли несколько факторов. Эксперты рассказали, что будет с ценами в 2024 году.

В 2023 году молочная продукция подорожала на 15-20%. Что именно повлияло на рост цен и чего ждать в 2024 году — рассказали эксперты РБК Тюмень.

Заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина отметила, что на цены повлияли несколько факторов, один из которых — рост спроса на молочную продукцию: для потребителей она оказалась более доступной, по сравнению с другими подорожавшими продуктами.

Среди других причин роста цен — рост себестоимости производства молока, увеличение издержек на производство, амортизацию транспорта, запчасти, оплату труда, а также увеличение стоимости корма для животных.

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Чернухина считает, что в 2024 году цены на молоко продолжат расти, но есть вероятность, что это будет происходить медленно, так как на рынке молочной продукции ожидается стабилизация ситуации.

В любом случае, уверен доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, роста цен избежать не получится. Цены вырастут из-за нестабильного курса валют, подорожания упаковки и увеличения стоимости перевозок.

Ранее «Наш город» рассказал, что будет с ценами на чай в 2024 году. Эксперты объяснили, чем вызваны скачки цен.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Продукты#Продукты питания#Молоко#Любовь Селезнева
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