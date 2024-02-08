Молочная продукция в Тюмени подорожала на 20%

Заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина отметила, что на цены повлияли несколько факторов, один из которых — рост спроса на молочную продукцию: для потребителей она оказалась более доступной, по сравнению с другими подорожавшими продуктами.