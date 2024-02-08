Молочная продукция в Тюмени подорожала на 20%

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:41
В 2023 году молочная продукция подорожала на 15-20%. Что именно повлияло на рост цен и чего ждать в 2024 году — рассказали эксперты РБК Тюмень.
Заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина отметила, что на цены повлияли несколько факторов, один из которых — рост спроса на молочную продукцию: для потребителей она оказалась более доступной, по сравнению с другими подорожавшими продуктами.
Среди других причин роста цен — рост себестоимости производства молока, увеличение издержек на производство, амортизацию транспорта, запчасти, оплату труда, а также увеличение стоимости корма для животных.
Чернухина считает, что в 2024 году цены на молоко продолжат расти, но есть вероятность, что это будет происходить медленно, так как на рынке молочной продукции ожидается стабилизация ситуации.
В любом случае, уверен доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, роста цен избежать не получится. Цены вырастут из-за нестабильного курса валют, подорожания упаковки и увеличения стоимости перевозок.
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