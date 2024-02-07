nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Миллионер Ильдар Хусаинов прогнозирует снижение цен на недвижимость

«Фаза началась»: тюменский миллионер прогнозирует снижение цен на недвижимость

7 февраля 2024, 05:43
Фото: Изображение Midjourney

Миллионер Ильдар Хусаинов прогнозирует снижение цен на недвижимость

Ильдар Хусаинов заявил об обвале цен на вторичное жилье. Он утверждает, что сейчас наблюдаются несвойственные для рынка недвижимости и начала года тенденции.
«Результаты января в плане динамики цен по вторичному жилью по средним ценам реальных сделок купли-продажи в России сенсационны. Минус 1,63% в месяц. Для январей обычно это не свойственно, они никогда не отличались низкими пиками, скорее наоборот — цены были выше общего тренда. Минус почти 2% в месяц — это очень много», — пишет Ильдар Хусаинов в своем Телеграм-канале.

Миллионер уверен, что несвойственные для рынка недвижимости тенденции прямо говорят о снижении темпов изменения цен. Однако ситуация станет яснее только в феврале–марте.

Тюменский рынок недвижимости может потерять почти треть инвесторов
Узнать подробнее
«Дальше тяжело делать прогноз, но очень много факторов, таких как высокий рост объема предложения, увеличение среднего размера торга, резкое увеличение ожидаемого периода продажи. Процентов на 60-70 уверен, что фаза снижения уже началась. А если посмотреть на уровень учетной ставки и планируемый ЦБ график ее заметного снижения только во втором полугодии, то, наверное, можно поднять вероятность до 80-90%», — заявил Хусаинов.

Миллионер отметил, что все изменения пойдут рынку только на пользу, так как по его мнению сегодняшняя стоимость недвижимости не соответствует законам экономики.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году тюменцы оформили 37 тысяч ипотечных кредитов. В 2024 году эксперты прогнозируют замедление роста ипотеки.

Читайте также:
Учиться на чужих ошибках: как тюменцев обманывают при продаже квартир?Стало известно, где продают самые дешевые квартиры в ТюмениВ Тюмени озвучили цену самой дорогой проданной квартиры. Это «однушка»
#Общество#Экономика#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Квартиры#Покупка квартир#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Ранний ледоход!»: чем опасны для Туры теплый февраль и ранняя весна
Вчера, 06:57
«Чуть не заплакала»: тюменцы делятся впечатлениями от концерта Шамана
Вчера, 04:57
Тюменцам рассказали, как можно получить и потратить маткапитал в 2024 году
Вчера, 10:16
«Богатые судят бедных?»: тюменки поспорили о количестве детей в семье
Вчера, 09:55
«Солнечно и пожароопасно»: метеорологи рассказали, какой будет весна 2024 в Тюмени
Вчера, 01:00
«Откладывать невозможно!»: тюменка рассказала о расходах на жизнь в городе
5 февраля, 08:31