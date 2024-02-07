«Фаза началась»: тюменский миллионер прогнозирует снижение цен на недвижимость

Миллионер Ильдар Хусаинов прогнозирует снижение цен на недвижимость

Ильдар Хусаинов заявил об обвале цен на вторичное жилье. Он утверждает, что сейчас наблюдаются несвойственные для рынка недвижимости и начала года тенденции.