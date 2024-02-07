«Фаза началась»: тюменский миллионер прогнозирует снижение цен на недвижимость

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
«Результаты января в плане динамики цен по вторичному жилью по средним ценам реальных сделок купли-продажи в России сенсационны. Минус 1,63% в месяц. Для январей обычно это не свойственно, они никогда не отличались низкими пиками, скорее наоборот — цены были выше общего тренда. Минус почти 2% в месяц — это очень много», — пишет Ильдар Хусаинов в своем Телеграм-канале.
Миллионер уверен, что несвойственные для рынка недвижимости тенденции прямо говорят о снижении темпов изменения цен. Однако ситуация станет яснее только в феврале–марте.
«Дальше тяжело делать прогноз, но очень много факторов, таких как высокий рост объема предложения, увеличение среднего размера торга, резкое увеличение ожидаемого периода продажи. Процентов на 60-70 уверен, что фаза снижения уже началась. А если посмотреть на уровень учетной ставки и планируемый ЦБ график ее заметного снижения только во втором полугодии, то, наверное, можно поднять вероятность до 80-90%», — заявил Хусаинов.
Миллионер отметил, что все изменения пойдут рынку только на пользу, так как по его мнению сегодняшняя стоимость недвижимости не соответствует законам экономики.
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