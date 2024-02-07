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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

В Тюмени началась разработка туристического квартала

В Тюмени началась разработка первого туристического квартала

7 февраля 2024, 04:13
Фото: 1MI

В Тюмени началась разработка туристического квартала

Власти приступили к разработке генплана и концепции. Квартал будет выполнен в дореволюционном стиле.

Квартал историко-культурной деятельности расположится в границах улиц Ангарской — Большой Заречной — Щербакова — Береговой. Реконструкция первого объекта — дома №67 на Береговой, начнется в 2024 году.

«Планируется создание квартала малоэтажных зданий в деревянной архитектуре, присущей Тюмени конца ХIХ — начала ХХ века. Планируется восстановить построенные ранее деревянные дома. Данный квартал проектируется как туристический район», пояснили в администрации города РБК Тюмень.

Реконструкция дома на Береговой будет проводиться за счет средств инвестора, но их объем не уточняется.

Ранее «Наш город» сообщал, что на ремонт центральной улицы Тюмени уйдут два года. Второй этап работ начнется в 2024 году.

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