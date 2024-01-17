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В Тюмени реконструируют парк более чем за 200 миллионов рублей

На реконструкцию парка в Тюмени планируют потратить более 200 миллионов рублей

17 января 2024, 06:46
Фото: 1MI

В Тюмени реконструируют парк более чем за 200 миллионов рублей

Власти города собираются благоустроить парк Константина Лагунова. Об этом стало известно из постановления, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
«Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов в 2024 году в сумме 219 048 921 рубль для направления бюджету Тюмени в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования на благоустройство парка Константина Лагунова», — указано в документе.

Парк обустроят спортивными площадками, велосипедными дорожками и амфитеатром. Общая площадь, которую охватит благоустройство, составит более 100 тысяч квадратных метров.

Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году в Тюмени планируют благоустроить пять общественных мест. В их числе парк, сквер и три зеленые зоны.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Благоустройство#Финансирование#Парк#Постановление#Любовь Селезнева
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