На реконструкцию парка в Тюмени планируют потратить более 200 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
«Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов в 2024 году в сумме 219 048 921 рубль для направления бюджету Тюмени в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования на благоустройство парка Константина Лагунова», — указано в документе.
Парк обустроят спортивными площадками, велосипедными дорожками и амфитеатром. Общая площадь, которую охватит благоустройство, составит более 100 тысяч квадратных метров.
Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году в Тюмени планируют благоустроить пять общественных мест. В их числе парк, сквер и три зеленые зоны.