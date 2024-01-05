На строительство дорог в тюменской Зареке выделили 1,2 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Новые дороги появятся на трех улицах на Братьев Бондаревых, Кузнецова, Пожарных и Спасателей, а также в границе улиц Алебашевской — Дружбы — Мельникайте — реки Туры.
«На строительство дорог на трех улицах на Братьев Бондаревых, Кузнецова, Пожарных и Спасателей выделено 1,2 миллиарда рублей. А в районе квадрата Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — Тура запланировано 104 миллиона рублей, — рассказали в 72.RU администрации Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2040 году построят новую дорогу до кладбища «Червишевское». Автодорога пройдет через Тюменскую слободу до окраин деревни Падерина и выйдет к территории кладбища.