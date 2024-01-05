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На строительство дорог в Зареке потратят 1,2 миллиарда рублей

На строительство дорог в тюменской Зареке выделили 1,2 миллиарда рублей

5 января 2024, 05:42
Фото: 1MI

На строительство дорог в Зареке потратят 1,2 миллиарда рублей

В Тюмени на работы по строительству дорог в заречной части города в 2024 году потратят 1,2 миллиарда рублей из городского бюджета.

Новые дороги появятся на трех улицах на Братьев Бондаревых, Кузнецова, Пожарных и Спасателей, а также в границе улиц Алебашевской — Дружбы — Мельникайте — реки Туры.

«На строительство дорог на трех улицах на Братьев Бондаревых, Кузнецова, Пожарных и Спасателей выделено 1,2 миллиарда рублей. А в районе квадрата Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — Тура запланировано 104 миллиона рублей, — рассказали в 72.RU администрации Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2040 году построят новую дорогу до кладбища «Червишевское». Автодорога пройдет через Тюменскую слободу до окраин деревни Падерина и выйдет к территории кладбища.

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