В этом году в Тюмени хотят благоустроить пять общественных мест

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
Modified Сегодня, 02:38
Updated Сегодня, 02:38
Городские парки и скверы пользуются большой популярностью у тюменцев. В администрации города назвали адреса, по которым в 2024 году обустроят новые общественные места.
Так, запланировано обустройство парка Константина Лагунова, сквера Леонида Згерского по улице Республики и трех зеленых зон: на Московском тракте, в районе улицы Энергостроителей и в районе улицы Мусоргского.
Все общественные места появляются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Например, в этом году в Тюмени благоустроили Школьный сквер со спортивными и игровыми пространствами.
Ранее «Наш город» рассказал, когда откроют проезд на развязке Монтажников. Сейчас дорога закрыта из-за ремонта ливневого коллектора.