nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:36

Published Сегодня, 02:36

Modified Сегодня, 02:38

Updated Сегодня, 02:38

В Тюмени в этом году планируют благоустроить пять скверов

В этом году в Тюмени хотят благоустроить пять общественных мест

9 января 2024, 02:36
Фото: 1MI

В Тюмени в этом году планируют благоустроить пять скверов

В течение этого года в городе благоустроят парк, сквер и три зеленые зоны. Где появятся новые места для отдыха — рассказали в администрации Тюмени.

Городские парки и скверы пользуются большой популярностью у тюменцев. В администрации города назвали адреса, по которым в 2024 году обустроят новые общественные места.

Так, запланировано обустройство парка Константина Лагунова, сквера Леонида Згерского по улице Республики и трех зеленых зон: на Московском тракте, в районе улицы Энергостроителей и в районе улицы Мусоргского.

Все общественные места появляются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Например, в этом году в Тюмени благоустроили Школьный сквер со спортивными и игровыми пространствами.

Ранее «Наш город» рассказал, когда откроют проезд на развязке Монтажников. Сейчас дорога закрыта из-за ремонта ливневого коллектора.

Тюменские власти заплатят подрядчику за благоустройство нового сквера 87 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Ипотека в прошлом? В Тюмени вырос спрос на долгосрочную аренду квартирСтало известно, когда в Тюмени построят тоннель в районе ж/д вокзалаВ Тюмени откроется ресторан высокой кухни. Там будут подавать черную икру и фуа-гра
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Благоустройство#Парк#Нацпроекты#Скверы#Места#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Придется экономить ресурс?»: эксперты строят неутешительные прогнозы на будущее Туры
Сегодня, 06:55
Тюменцы ждут по два часа общественный транспорт из-за новой схемы движения автобусов
Сегодня, 04:37
В Тюмени выставили на продажу крупный торговый центр
Сегодня, 04:31
«Неделя на восстановление»: как тюменцам вернуться в рабочий режим после праздников
Сегодня, 07:40
На Тюмень надвигается опасная погода
Сегодня, 01:11
Тюменский астролог рассказала, что ждет знаки Зодиака в 2024 году
Сегодня, 01:02