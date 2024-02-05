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Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

На ремонт центральной улицы Тюмени уйдут два года

Центральную улицу Тюмени отремонтируют за два года

5 февраля 2024, 04:30
Фото: 1MI

На ремонт центральной улицы Тюмени уйдут два года

Власти Тюмени планируют завершить второй этап работ в 2025 году. Первый этап строительства был завершен осенью 2023 года.

Как следует из плана администрации Тюмени, на втором этапе строительства работы будут проводиться на участке от Красина до Первомайской. Ремонт начнется в 2024 году, на него планируют выделить 633 миллиона рублей.

Реконструкция улицы Ленина проводится в три этапа, первый из которых был завершен в октябре 2023 года. Работы проводились на участке от музея «Городская Дума» до улицы Красина, на них потратили 750 миллионов рублей.

Третий этап ремонта затронет участок от Первомайской до Мориса Тореза. В общей сложности власти Тюмени планируют выделить на реконструкцию улицы Ленина около двух миллиардов рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в 2024 году в Тюмени благоустроят придомовые территории 59 многоквартирных домов. Кроме того, запланирована реконструкция нескольких общественных мест.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Финансирование#Ремонт дорог#Любовь Селезнева
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