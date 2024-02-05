Центральную улицу Тюмени отремонтируют за два года

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Как следует из плана администрации Тюмени, на втором этапе строительства работы будут проводиться на участке от Красина до Первомайской. Ремонт начнется в 2024 году, на него планируют выделить 633 миллиона рублей.
Реконструкция улицы Ленина проводится в три этапа, первый из которых был завершен в октябре 2023 года. Работы проводились на участке от музея «Городская Дума» до улицы Красина, на них потратили 750 миллионов рублей.
Третий этап ремонта затронет участок от Первомайской до Мориса Тореза. В общей сложности власти Тюмени планируют выделить на реконструкцию улицы Ленина около двух миллиардов рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в 2024 году в Тюмени благоустроят придомовые территории 59 многоквартирных домов. Кроме того, запланирована реконструкция нескольких общественных мест.