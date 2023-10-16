В Тюмени после ремонта открыли тестовое движение по улице Ленина

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Часть работ строители сделать раньше срока. На сегодня на участке от Музея «Городская Дума» до улицы Красина полностью заменены все инженерные сети.
«Работы осложнялись близостью зданий, тем, что сети пролегали как под проезжей частью, так и под тротуарами. Параллельно с ремонтом улицы на объекте велись раскопки. Важно было не мешать делать каждому свою работу: дорожникам — строить, археологам — находить артефакты», — пояснил замдиректора департамента дорог Алексей Васенин.
Проезжая часть улицы Ленина состоит из трех полос — крайняя правая обеспечивает приоритет движения общественного транспорта, и здесь больше нет заездных карманов. Движение регулируют новые светофоры и скоро появятся «умные» остановки, а для автобусов — желтая зигзаг-разметка.
Вдоль проезжей части оборудованы тротуары, велодорожки и зеленые зоны — всего высажено порядка полутора тысяч насаждений.
По условиям контракта, подрядчик несет гарантийную ответственность за свою работу на некоторые конструкции от 2 до 10 лет, на дорожное покрытие — 4 года.