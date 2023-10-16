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Published Сегодня, 15:18

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В Тюмени после ремонта открыли тестовое движение по улице Ленина

В Тюмени после ремонта открыли тестовое движение по улице Ленина

16 октября 2023, 15:18
Фото: nashgorod.ru
В областном центре с 15 октября, открыто движение по обновленной улице Ленина. Однако подрядчик еще продолжает обустройство участка в районе улицы Красино, поэтому дорога для автомобилистов пока открыта в тестовом режиме, сообщает администрация города.
Фото: сайт администрации Тюмени

 

Часть работ строители сделать раньше срока. На сегодня на участке от Музея «Городская Дума» до улицы Красина полностью заменены все инженерные сети.

«Работы осложнялись близостью зданий, тем, что сети пролегали как под проезжей частью, так и под тротуарами. Параллельно с ремонтом улицы на объекте велись раскопки. Важно было не мешать делать каждому свою работу: дорожникам — строить, археологам — находить артефакты», — пояснил замдиректора департамента дорог Алексей Васенин.

Проезжая часть улицы Ленина состоит из трех полос — крайняя правая обеспечивает приоритет движения общественного транспорта, и здесь больше нет заездных карманов. Движение регулируют новые светофоры и скоро появятся «умные» остановки, а для автобусов — желтая зигзаг-разметка.

Вдоль проезжей части оборудованы тротуары, велодорожки и зеленые зоны — всего высажено порядка полутора тысяч насаждений.

По условиям контракта, подрядчик несет гарантийную ответственность за свою работу на некоторые конструкции от 2 до 10 лет, на дорожное покрытие — 4 года.

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#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени#Ремонт дорог
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