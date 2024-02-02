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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

В школе Тюменского района появится зимний сад

В тюменской школе откроют зимний сад с окнами в восточном стиле

2 февраля 2024, 08:27
Фото: 1MI

В школе Тюменского района появится зимний сад

В Янтыковской школе Тюменского района продолжается капитальный ремонт. Глава района Ольга Зимина посетила объект и рассказала, на каком этапе сейчас находятся работы.

Ремонт начался в июне 2023 года. В одном здании находятся и школа, и детский сад: 20 учебных классов, столовая, спортзал, две спальни и игровые комнаты. Все помещения, отметила Зимина, сохранят свое назначение и после ремонта.

«Изюминкой Янтыковской школы станет зимний сад, расположенный в удивительном зале с высокими окнами в восточном стиле», — подчеркнула глава Тюменского района.

Специалисты уже приступили к отделочным работам. Также сейчас закупаются мебель и оборудование.

Фото: Ольга Зимина / ВКонтакте

Весной на территории школы обустроят площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола, зону сдачи ГТО, беговые дорожки и тренажеры, а для детей обустроят детскую площадку.

Спортивные объекты смогут посещать все жители деревни. 100 школьников и 30 дошколят будут ждать в школе уже в следующем учебном году.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские школы отправились на карантин. Школьники будут учиться дистанционно на протяжении недели.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школа#Школьники#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Любовь Селезнева
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