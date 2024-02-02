В тюменской школе откроют зимний сад с окнами в восточном стиле

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Ремонт начался в июне 2023 года. В одном здании находятся и школа, и детский сад: 20 учебных классов, столовая, спортзал, две спальни и игровые комнаты. Все помещения, отметила Зимина, сохранят свое назначение и после ремонта.
«Изюминкой Янтыковской школы станет зимний сад, расположенный в удивительном зале с высокими окнами в восточном стиле», — подчеркнула глава Тюменского района.
Специалисты уже приступили к отделочным работам. Также сейчас закупаются мебель и оборудование.
Весной на территории школы обустроят площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола, зону сдачи ГТО, беговые дорожки и тренажеры, а для детей обустроят детскую площадку.
Спортивные объекты смогут посещать все жители деревни. 100 школьников и 30 дошколят будут ждать в школе уже в следующем учебном году.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские школы отправились на карантин. Школьники будут учиться дистанционно на протяжении недели.