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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:11

В Тюмени выставили на продажу квартиру за 210 миллионов рублей.

В Тюмени выставили на продажу квартиру без ремонта по цене особняка

21 января 2024, 11:06
Фото: Авито

В Тюмени выставили на продажу квартиру за 210 миллионов рублей.

В Тюмени на продажу выставили трехуровневую десятикомнатную квартиру за 210 миллионов 390 тысяч рублей. Дорогостоящее жилье расположено в ЖК «Вознесенский».
Фото: Авито

В объявлении, опубликованном на Авито, указано, что площадь квартиры составляет более 700 квадратных метров — только кухня занимает площадь двух однокомнатных квартир — более 90 «квадратов».

«Собственная резиденция Аптекарская в особнякe имени Текутьевa. Преимуществa резиденции №110: высокие окна 2,1 м, высота потолков 3,3 метра, отдельный вход, одна на этаже, вид на две стороны, свободная планировка, предчистовая отделка», — указано в объявлении.
Фото: Авито

Рядом с ЖК расположены детские сады и школы, на территории комплекса — подземная теплая парковка для собственников недвижимости, открытый паркинг для гостей собственников, детская игровая площадка, аллеи для отдыха, спа-комплекс, бассейн, частный кинотеатр, винотека «Абрау-Дюрсо».

«Двор закрытый. Территория комплекса оснащена системой видеонаблюдения», — сказано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 245 миллионов рублей выставлен коттедж площадью более одной тысячи квадратных метров. Трехэтажный дом находится недалеко от экопарка «Затюменский».

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#Общество#Недвижимость#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Продажа#Квартиры
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