В Тюмени выставили на продажу квартиру без ремонта по цене особняка

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В объявлении, опубликованном на Авито, указано, что площадь квартиры составляет более 700 квадратных метров — только кухня занимает площадь двух однокомнатных квартир — более 90 «квадратов».
«Собственная резиденция Аптекарская в особнякe имени Текутьевa. Преимуществa резиденции №110: высокие окна 2,1 м, высота потолков 3,3 метра, отдельный вход, одна на этаже, вид на две стороны, свободная планировка, предчистовая отделка», — указано в объявлении.
Рядом с ЖК расположены детские сады и школы, на территории комплекса — подземная теплая парковка для собственников недвижимости, открытый паркинг для гостей собственников, детская игровая площадка, аллеи для отдыха, спа-комплекс, бассейн, частный кинотеатр, винотека «Абрау-Дюрсо».
«Двор закрытый. Территория комплекса оснащена системой видеонаблюдения», — сказано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 245 миллионов рублей выставлен коттедж площадью более одной тысячи квадратных метров. Трехэтажный дом находится недалеко от экопарка «Затюменский».