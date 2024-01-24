Руслан Кухарук поделился планами на благоустройство Тюмени

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В этом году в Тюмени благоустроят придомовые территории 59 многоквартирных домов и пять общественных пространств. Об этом рассказал Руслан Кухарук в эфире программы «Вечерний хэштег».
По просьбам местных жителей будут благоустроены территории домов №163 на Московском тракте, №10 на Энергостроителей, а также пространство у домов №38-40 на Мусоргского.
Помимо этого, планируется реконструкция сквера Леонида Згерского, а вместо небольшого леса появится парк Константина Лагунова, на который власти уже выделили более 200 миллионов рублей. Там появятся амфитеатр, спортивные площадки и велодорожки.
Также Кухарук анонсировал масштабное благоустройство лесопарка Комаровский, на это отвели три года. Все работы, отметил глава города, будут проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Александр Моор поручил отремонтировать дом культуры в Аромашево. Зданию уже 40 лет, но ремонт там не проводился ни разу.