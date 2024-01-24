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Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Руслан Кухарук рассказал о планах благоустройства Тюмени

Руслан Кухарук поделился планами на благоустройство Тюмени

24 января 2024, 04:18
Фото: 1MI

Руслан Кухарук рассказал о планах благоустройства Тюмени

В этом году в Тюмени запланировано благоустройство ряда придомовых территорий и общественных пространств. Все работы будут проводиться в рамках нацпроекта.

В этом году в Тюмени благоустроят придомовые территории 59 многоквартирных домов и пять общественных пространств. Об этом рассказал Руслан Кухарук в эфире программы «Вечерний хэштег».

По просьбам местных жителей будут благоустроены территории домов №163 на Московском тракте, №10 на Энергостроителей, а также пространство у домов №38-40 на Мусоргского.

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Помимо этого, планируется реконструкция сквера Леонида Згерского, а вместо небольшого леса появится парк Константина Лагунова, на который власти уже выделили более 200 миллионов рублей. Там появятся амфитеатр, спортивные площадки и велодорожки.

Также Кухарук анонсировал масштабное благоустройство лесопарка Комаровский, на это отвели три года. Все работы, отметил глава города, будут проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Александр Моор поручил отремонтировать дом культуры в Аромашево. Зданию уже 40 лет, но ремонт там не проводился ни разу.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Реконструкция#Благоустройство#Дворы#Парк#Любовь Селезнева
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