«Уходить в развлекательную историю»: торговым центрам Тюмени нужна реконструкция

Своим мнением по развитию ТРЦ поделилась с 72.RU гендиректор ГК «Денова» Наталья Девяткова. Она пояснила, что бум на строительство объектов крупноформатной недвижимости пришелся на 2004 год и завершился в 2020 году. За три последние года в городе был построен только один МФК «Арсиб Тауэр».