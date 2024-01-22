nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

«Уходить в развлекательную историю»: торговым центрам Тюмени нужна реконструкция

«Уходить в развлекательную историю»: торговым центрам Тюмени нужна реконструкция

22 января 2024, 10:52
Фото: 1MI
Торговым центрам Тюмени, чтобы сохранить проходимость, нужна реконструкция. Такого мнения придерживаются эксперты по развитию коммерческой недвижимости. Они отмечают, что в последние годы наблюдается усталость покупателей от крупных форматов и все больше людей выбирают для шопинга онлайн-площадки.

Своим мнением по развитию ТРЦ поделилась с 72.RU гендиректор ГК «Денова» Наталья Девяткова. Она пояснила, что бум на строительство объектов крупноформатной недвижимости пришелся на 2004 год и завершился в 2020 году. За три последние года в городе был построен только один МФК «Арсиб Тауэр».

Нужен новый вектор в развитии — развлечения и польза

Крупным ТРЦ регионального значения, которых всего 18 — сейчас очень тяжело. Не смотря на то, что они сумели восстановить допандемийный трафик, им нужно развивать сферу услуг, так как вся торговля сегодня уходит в онлайн.

«Придется уходить больше в развлекательную историю. Людям нужны эмоции. Начали создаваться общественные пространства, увеличилась доля кафе и ресторанов, расширился пул арендаторов. Теперь в торговые центры заходит и спорт, и досуг, и медицина, и образование», — пояснила Наталья Девяткова.

Зато, по мнению, эксперта потребность в небольших торговых центрах сохраняется в спальных районах, где местные жители могли бы также тратить свои деньги не только на повседневные покупки, но и на различные услуги.

Также Наталья Девяткова советует предпринимателям и инвестором приглянуться к складской и индустриальной недвижимости — с развитием маркетплейсов регион стал нуждаться в логистических и распределительных центрах.

Ранее Девяткова рассказала, что в тюменских микрорайонах спрос на офисные помещения превысил предложения. По ее словам, проблему могли бы решить сами застройщики, если бы при планировании новых ЖК закладывали в проект офисные помещения.

Читайте также:
В тюменских микрорайонах возник дефицит офисных помещенийТюменский бизнесмен потратит на реновацию старых зданий на объездной сотни миллионов«Квартиру будет не купить?»: как изменится рынок недвижимости к 2024 году
#Общество#Ирина Швецова#ТРЦ#Коммерческая недвижимость
Подпишитесь
«Новый вирус уже здесь?»: чем и почему массово болеют жители Тюменской области?
Сегодня, 06:10
Тюменцы стали реже интересоваться квартирами бизнес-класса
Сегодня, 04:41
Сомнительный успех: Тюменская область поднялась в рейтинге преступности
Сегодня, 07:14
«Стали жестокими?»: как в Тюменской области изменилось отношение к домашним животным
Сегодня, 08:24
На хлеб не намажешь: в январе в Тюмени резко подорожало сливочное масло
Сегодня, 03:54
Не опять, а снова: мощная магнитная буря накроет Тюмень на несколько дней
Сегодня, 06:46