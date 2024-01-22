«Уходить в развлекательную историю»: торговым центрам Тюмени нужна реконструкция

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Своим мнением по развитию ТРЦ поделилась с 72.RU гендиректор ГК «Денова» Наталья Девяткова. Она пояснила, что бум на строительство объектов крупноформатной недвижимости пришелся на 2004 год и завершился в 2020 году. За три последние года в городе был построен только один МФК «Арсиб Тауэр».
Крупным ТРЦ регионального значения, которых всего 18 — сейчас очень тяжело. Не смотря на то, что они сумели восстановить допандемийный трафик, им нужно развивать сферу услуг, так как вся торговля сегодня уходит в онлайн.
«Придется уходить больше в развлекательную историю. Людям нужны эмоции. Начали создаваться общественные пространства, увеличилась доля кафе и ресторанов, расширился пул арендаторов. Теперь в торговые центры заходит и спорт, и досуг, и медицина, и образование», — пояснила Наталья Девяткова.
Зато, по мнению, эксперта потребность в небольших торговых центрах сохраняется в спальных районах, где местные жители могли бы также тратить свои деньги не только на повседневные покупки, но и на различные услуги.
Также Наталья Девяткова советует предпринимателям и инвестором приглянуться к складской и индустриальной недвижимости — с развитием маркетплейсов регион стал нуждаться в логистических и распределительных центрах.
Ранее Девяткова рассказала, что в тюменских микрорайонах спрос на офисные помещения превысил предложения. По ее словам, проблему могли бы решить сами застройщики, если бы при планировании новых ЖК закладывали в проект офисные помещения.