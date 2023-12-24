Тюменский бизнесмен потратит на реновацию старых зданий на объездной сотни миллионов

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Около 300 миллионов рублей инвестиций вложит в реновацию старых зданий по улице Федюнинского и строительство ретейл-парка тюменский предприниматель Сергей Колесник.
По планам, в рамках возведения эконом-формата торговых центров, часть зданий будет снесена, часть будет переоборудована под торговые объекты. В настоящее время здесь расположены несколько хозяйственных корпусов и автомойка.
Ретейл-парк — это эконом-формат торговых центров, разработанный в США и распространенный в Европе В России такой тип коммерческой недвижимости пока большой популярности не набрал.
Между тем по словам вице-президента Российской гильдии управляющих и девелоперов Натальи Девятковой, стрит-ритейл сегодня активно развивается — за год число сделок по такой недвижимости увеличилось на 6%.
«Сегодня люди сейчас больше проводят времени в своих районах и хотят удовлетворять покупательские потребности в шаговой от дома доступности. Поэтому зачастую товарооборот в этих локациях лучше, чем в центре», — пояснила эксперт РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются работы по реновации здания дома быта «Сибирь». По словам гендиректора холдинговой компании «Дина», выкупившей здание в 2021 году, Ивана Михайлова, работы планируют завершить в 2024 году.